Trotz Trennung: Dak Prescott & Sarah feiern Kindergeburtstag

Dak Prescott (32) und Sarah Jane Ramos haben einen ganz besonderen Tag gemeinsam gefeiert: den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Aurora. Am Samstag kamen der Footballstar und die Weinspezialistin zu einer kunterbunten Dinosaurier-Party zusammen, wie jetzt auf ihren Instagram-Seiten zu sehen ist. Auf den Schnappschüssen strahlen Dak und Sarah Seite an Seite in die Kamera, während sie Aurora und ihre zweijährige Tochter Margaret Jane im Arm halten. Obwohl die einstige Traumhochzeit des Paares erst im März geplatzt war, wirkten die beiden bei der Party in vertrauter Familienrunde vereint.

Sarah postete eine ganze Reihe von Bildern des Festes und widmete ihrer Jüngsten dabei liebevolle Worte: "Mein A-Rawr-A! Ein kleines Lächeln, das eine ganze Stadt erleuchten kann. Das glücklichste Mädchen mit der süßesten Seele", schrieb sie auf Instagram. Zu einem Foto aus dem Krankenhaus, das den Tag von Auroras Geburt zeigt, erinnerte die Weinexpertin in ihrer Story außerdem daran, wie herausfordernd die Ankunft ihrer Kleinen war – Aurora war mit einem Atemhilfegerät zu sehen. "Vor einem Jahr haben wir gekämpft, um dich auf die Welt zu bringen", schrieb Sarah und nannte Aurora ihre "kleine Kämpferin". Auch Dak teilte ein gemeinsames Familienfoto und schrieb dazu: "Happy 1st Birthday für dieses besondere Mädchen! Du wirst geliebt."

Das einstige Paar hatte sich im September 2023 kennengelernt und im Oktober 2024 verlobt. Ihre Hochzeit war für April 2025 in Italien geplant, wurde jedoch am 9. März – fünf Wochen vor dem geplanten Termin – abgesagt. Eine Sprecherin von Sarah erklärte gegenüber People, die Trennung sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen: "Es gab keine Spannungen im Vorfeld und keinen großen Streit. Sie lieben ihre Mädchen und sind entschlossen, sie gemeinsam auf die liebevollste und positivste Art großzuziehen." Im April einigten sich die beiden außerdem auf eine vorläufige Sorgerechtsregelung für ihre Töchter außerhalb des Gerichts.

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Instagram / sarahjane Dak Prescott und Sarah Jane Ramos mit ihren Töchtern

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Instagram / _4dak Sarah Jane Ramos mit ihren Töchtern

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Instagram / _4dak Die Töchter von Dak Prescott und Sarah Jane Ramos