Stress mit Yeliz: Natascha Ochsenknecht legt noch mal nach

Der öffentliche Streit zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und Yeliz Koc (32) geht in die nächste Runde. Nachdem die Influencerin eine WhatsApp-Nachricht ihrer Mutter Andrea an die 61-Jährige öffentlich auf Social Media geteilt hatte – eine Nachricht, die Natascha nach eigener Aussage zu deren Schutz bewusst zurückgehalten hatte –, meldete sich das Ochsenknecht-Oberhaupt nun erneut in einer Instagram-Story zu Wort und positionierte sich klar. Damit spitzt sich die Auseinandersetzung, die sich seit Tagen im Netz abspielt, weiter zu.

In ihrer Story äußert sich Natascha zu mehreren Punkten des Streits. Dass Yeliz Koc die Nachricht ihrer Mutter veröffentlicht hat, findet sie zwar "völlig in Ordnung" – selbst hätte sie das wegen des Persönlichkeitsrechts jedoch nicht getan. Außerdem betont sie, dass Posts mit Enkelkind Snow immer abgesprochen gewesen seien. Sie zitiert Yeliz und sich: "'Darf ich fotografieren, darf ich auch mal was posten? Ja, selbstverständlich, gar kein Problem.' Das war dann immer alles in Ordnung, jetzt wird mir das plötzlich vorgehalten." Auch den Vorwurf, die Show Diese Ochsenknechts existiere nur durch das Zutun der ehemaligen Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (34), lässt sie nicht gelten: "Dann heißt es immer wieder, Yeliz hat für alles gesorgt, dass wir eine Serie bekommen. [...] Respekt fehlt leider an vielen Ecken und Enden." Den eigentlichen Antrieb hinter dem Streit sieht sie woanders: "Da geht's um Follower und Klicks, das ist mal eine ganz klare Sache. Und da geht man auch ein bisschen über Leichen."

In ihrer Instagram-Story beklagt Natascha auch, dass sich der Konflikt "über Jahre" wiederholt: "Es ist einfach schade, dass es kein Miteinander gibt", und appelliert: "Was Neues wäre mal von Vorteil. Vielleicht mal durch sich selber glänzen und nicht immer über andere Namen." Ausgelöst worden war der Schlagabtausch unter anderem durch eine Fragerunde in Yeliz' Story, in der sie beantwortete, warum sie keinen Kontakt mehr mit Natascha hat.

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Imago / Christoph Hardt, IMAGO / Marja Collage: Yeliz Koc und Natascha Ochsenknecht

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Instagram / nataschaochsenknecht TV-Star Natascha Ochsenknecht, Mai 2026

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring