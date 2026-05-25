Carson Daly spricht nur über Snapchat mit Tochter Etta

Carson Daly (52) kommuniziert mit seiner 13-jährigen Tochter Etta kaum noch auf direktem Weg. In der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" verriet der TV-Moderator am Montag, dass die beiden seit rund sechs Monaten hauptsächlich über Snapchat miteinander in Kontakt stehen. "Ich habe mit meiner Tochter im Besonderen buchstäblich mehr über Snapchat kommuniziert als im echten Leben", gestand er offen. Hintergrund sei das Prinzip, Kindern auf halbem Weg entgegenzukommen – ein Ansatz, den er nach eigenem Bekunden auch aus der Geschäftswelt kenne.

Auf die Frage von Co-Moderatorin Jenna Bush Hager, ob diese Methode denn funktioniere, antwortete Carson positiv. Er schicke Etta zum Beispiel eine einfache Nachricht wie "Geht's dir gut?" mit einem Emoji – und bekomme prompt ein "LOL" und allerlei digitale Animationen zurück. "So albern es auch ist, ich bin ein kleines bisschen verbunden", sagte er schmunzelnd. Außerdem sprach er im Rahmen der Sendung über Dating-Regeln für seine Kinder. Ausgelöst durch einen Podcast von Kylie Kelce (34), in dem sie scherzhaft über das Thema gesprochen hatte, enthüllte Carson seine ganz persönliche Grenze: Er hätte Schwierigkeiten, wenn sein Nachwuchs jemanden mit sehr strikten Ernährungsgewohnheiten mit nach Hause brächte. "Essen ist wie ein wirklich wichtiger Teil des Gefüges unserer Familie", erklärte er. Offenbar sorgte diese Aussage hinter den Kulissen für reichlich Lacher, was Carson sichtlich in Verlegenheit brachte.

Carson ist seit 2015 mit Siri Daly verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder: Jackson, Etta, London und die sechsjährige Goldie. Familienthemen sind beim Moderator kein seltenes Gesprächsthema – in der Today-Show plaudert er regelmäßig über den Alltag mit seinen Kindern und gewährt damit einen Blick hinter die Kulissen des Familienlebens.

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Getty Images Carson Daly, Moderator

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Getty Images Carson Daly und seine Frau Siri, September 2018

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