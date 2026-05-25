Taylor Swift überrascht mit Mode von Fast-Fashion-Kette

Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) haben sich mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt – und diesmal sorgte neben dem verliebten Auftritt auch Taylors Outfit für Gesprächsstoff. Die beiden besuchten ein NBA-Spiel und saßen dabei in der ersten Reihe. Ganz ungeniert knutschten die beiden vor laufenden Kameras und zeigten sich eng umschlungen auf der Tribüne. Besonders auffällig: Für diesen Anlass wählte die Sängerin ein eher bodenständiges Stück aus ihrem Kleiderschrank – zumindest im Vergleich zu ihren sonstigen Looks. Sie erschien in einem schwarzen Top von H&M, das rund 150 Euro kostet, wie Bild berichtet.

Ganz so schlicht, wie es auf den ersten Blick wirkt, ist das Teil allerdings nicht: Es stammt aus einer Designerkollaboration von H&M mit Stella McCartney (54). Nur wenige Tage zuvor wurden sie und Travis Hand in Hand auf dem Weg zum New Yorker Restaurant "Sartiano's" fotografiert. Dabei trug die Musikerin ein schwarzes Minikleid – ebenfalls von Stella McCartney – kombiniert mit Dior-Heels und einer Designertasche im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Paar ist seit dem vergangenen Sommer verlobt und die Hochzeitsplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Laut Page Six soll die Feier am 3. Juli in New York stattfinden. Unter den erwarteten Gästen sollen unter anderem Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31) und Ed Sheeran (35) sein. Sogar Prinz William (43) hat öffentlich Interesse an einer Einladung bekundet. "Ich hoffe darauf, und ich bin sicher, dass eine Einladung kommt, aber wir werden sehen", sagte er gegenüber dem britischen Sender Heart Radio. Anderen Medienberichten zufolge sollen sich unterdessen Hochzeitsgäste beschwert haben, keine Begleitperson mitbringen zu dürfen – während andere Gäste offenbar eine Plus-eins-Einladung erhalten hätten.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte