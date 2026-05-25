Christian oft weg: Für Romina Palm war es anfangs "schwer"

Romina Palm (26) und ihr Verlobter Christian Wolf (30) führen kein ganz gewöhnliches Familienleben: Der erfolgreiche Unternehmer ist berufsbedingt viel auf Reisen und damit oft von seiner Familie getrennt. Für die Influencerin war das nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Hazel besonders herausfordernd, wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde offen zugab. "Letztes Jahr war es schwer für mich", schrieb die Influencerin auf die Frage eines Users, wie sie mit Christians häufiger Abwesenheit umgeht.

In ihrer Antwort erklärte Romina, warum ihr die Situation anfangs so zugesetzt hat: Vor Hazels Geburt sei das Paar stets gemeinsam gereist, doch als frischgebackene Mutter und in einem neuen Land war das plötzlich nicht mehr so einfach möglich. Zwar sei sie nicht völlig allein gewesen – Mara und Personenschutz seien bei ihr gewesen – doch Christians Abwesenheit habe ihr trotzdem zu schaffen gemacht. "Trotzdem hat er mir gefehlt. Und irgendwie auch mein 'altes Leben'. Ja, so dumm es sich anhört. Aber: sowohl ich als auch er, mussten uns in diese neue Situation reinfinden", so Romina. Mittlerweile habe sich die Situation jedoch deutlich gebessert: Christian achte nun darauf, dass die Familie ihn auf Reisen begleiten kann, und lege trotz seines vollen Terminkalenders großen Wert auf gemeinsame Zeit.

Dass die Fans brennend interessiert an Christians und Rominas Leben sind, zeigte vor wenigen Tagen auch eine ganz konkrete Frage auf TikTok: Welchen Nachnamen trägt eigentlich Tochter Hazel? Ein Fan entschuldigte sich in einem Clip sogar vorab für die Neugier, doch Christian machte sofort klar, dass ihn das nicht störte. Dann ließ Romina das kleine Namensgeheimnis platzen. "Hazel heißt mit Nachnamen Wolf", genau wie ihr Vater. Beim eigenen bürgerlichen Nachnamen blieb Romina dagegen weiterhin zurückhaltend. Zwar kennen sie alle als "Palm", doch das sei gar nicht ihr aktueller Nachname, wie sie bereits im vergangenen Jahr auf Social Media verriet.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm