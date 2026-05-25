In TV-Show: Lola Weippert kämpfte mit Schleimhautablösung

Bei ihrem Auftritt in der Show Schlag den Star hat Lola Weippert (30) unter extremen Schmerzen gelitten – und hat ihre Fans jetzt auf Instagram über die Hintergründe aufgeklärt. Die Moderatorin verriet, dass sie während der Sendung mit einer Schleimhautablösung zu kämpfen hatte. "Dabei löst sich wohl die Gebärmutterschleimhaut in einem Stück ab und wird am Stück ausgestoßen. Das kann extrem schmerzhaft sein und sieht ehrlich gesagt auch ziemlich beängstigend aus", erklärte sie. Trotz der heftigen Beschwerden zog sie die mehrstündige Show durch, ohne nach außen hin zu zeigen, wie viel sie die Teilnahme tatsächlich kostete.

Lola sprach offen über das Erlebte und die körperliche Belastung, die mit einer solchen Schleimhautablösung einhergeht. Ihre Follower reagierten mit einem Mix aus Erschrecken und großem Respekt. "Wie gruselig, neue Angst freigeschaltet", kommentierte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: "Krass, dass du unter solchen Umständen bei Schlag den Star mitgemacht hast. Das muss ja super schmerzhaft gewesen sein. Schon heftig, was Frauen manchmal aushalten und dann wird ihnen auch noch der Schmerz abgesprochen. Gut, dass du darüber sprichst." Die ehrlichen Worte der Moderatorin kamen bei ihrer Community offensichtlich an.

Vor rund zwei Wochen hatte die Folge "Schlag den Star" mit Lola noch aus einem ganz anderen Grund für Schlagzeilen gesorgt. Denn am Ende der Show gab es eine Premiere: Zum ersten Mal ging niemand als Sieger nach Hause. Lola trat zusammen mit Vanessa Mai (34) gegen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) an. Nach fast sechs Stunden Wettkampf ließen im finalen Spiel "Halten" alle vier Frauen gleichzeitig los. Das Preisgeld von 100.000 Euro wurde geteilt. Ekaterina feierte den Moment sogar als "feministischen Meilenstein" und sagte, sie habe sich schon ihren Platz in der TV-Geschichte ausgemalt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2025

Anzeige Anzeige

© Joyn/Willi Weber Ekaterina Leonova, Isabel Edvarsson, Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star", Mai 2026