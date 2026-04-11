Brian Cox verrät: So bleibt der Hollywoodstar mit 79 fit

Brian Cox (79) nimmt seine Gesundheit sehr ernst. Der schottische Schauspieler, der im Juni seinen 80. Geburtstag feiert, trainiert regelmäßig im Fitnessstudio, um körperlich fit zu bleiben. Wie der "Succession"-Star jetzt gegenüber der britischen Zeitung The Times verriet, geht er dreimal die Woche ins Gym. "Man muss wirklich Verantwortung für seinen Körper übernehmen, denn er stirbt. Man darf dem nicht nachgeben", erklärte Brian weiter. Er sprach außerdem darüber, wie er seinen runden Geburtstag feiern möchte – und scherzte, dass es definitiv nicht so aussehen werde wie bei seinem "Succession"-Charakter Logan Roy.

Neben seinem Training tut Brian alles, um sein Risiko für Demenz zu senken. "Ja, wissen Sie, es gibt alle möglichen Protokolle, die ich befolgen kann", sagte der Schauspieler der Zeitung. Er nimmt seine geistige Gesundheit sehr ernst, schließlich muss er als Schauspieler seine Texte lernen, um weiterhin im Geschäft bleiben zu können. Der 79-Jährige leidet zudem an Diabetes, was sich auch auf sein Verhalten auswirkt. Gegenüber dem britischen Sender ITV verriet der Schotte bereits 2023, dass er manchmal "hangry" werde, berichtet das Magazin People. Seine Erkrankung sei der Grund dafür. "Ich brauche mein Essen und dann mag ich mein Essen nicht, also habe ich eine sehr komplizierte Beziehung zu meinem Essen", erklärte er damals und fügte hinzu, dass er inzwischen mit Injektionen behandelt werde.

Seine "Succession"-Kollegen haben Brians Verhalten am Set bereits häufiger bemerkt, berichtet das Magazin weiter. Kieran Culkin (43) erzählte dem Magazin Esquire, dass Brian "ungeduldig" werden könne, wenn er "ein bisschen hungrig" ist. Seine Lösung: "Gebt ihm ein Sandwich und lasst uns bitte drehen." Sarah Snook, die ebenfalls in der HBO-Serie mitwirkte, äußerte sich im Februar 2024 gegenüber Times Radio zu Brians Verhalten. "Er hat die Angewohnheit, manchmal in eine falsche – oder könnte es echt sein, wer weiß? – diabetische Wut zu verfallen", sagte die australische Schauspielerin. Wie sich zeigt, behält Brian seine Gesundheit genauestens im Blick, um auch im hohen Alter noch erfolgreich sein zu können.

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Getty Images Brian Cox, Schauspieler

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Getty Images Brian Cox bei der The Bafta Tea Party im Januar 2024

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Getty Images Brian Cox, 2026

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Wie findet ihr Brians Fitnessdisziplin mit 79? Mega inspirierend – drei Gymsessions pro Woche, go Brian! Respekt, aber in dem Alter darf man den Alltag auch gerne entspannt angehen lassen. Ergebnis anzeigen