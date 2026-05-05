Wegen Geld: Darum übt Brian Cox Kritik an Superhelden-Filmen

Brian Cox (79) hat deutliche Kritik an Superhelden-Filmen geäußert – und dabei auch eine persönliche Beschwerde über ausgebliebene Zahlungen geäußert. Beim Edinburgh International Film Festival sprach der britische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Patriarch Logan Roy in der HBO-Serie "Succession" bekannt wurde, gegenüber Variety über die negativen Auswirkungen von Blockbustern wie denen aus dem Marvel- und DC-Universum. Dabei ließ er kein gutes Haar an dem Genre – und das, obwohl er selbst im Abspann des Superhelden-Hits "Deadpool & Wolverine" kurz zu sehen ist, der 2024 über eine Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte.

Im Gespräch mit Variety übte Brian grundlegende Kritik an der Entwicklung des Kinos: "Was passiert ist, ist, dass das Fernsehen das tut, was das Kino früher getan hat. Ich denke, das Kino ist auf einem sehr schlechten Weg. Ich denke, es hat seinen Platz teilweise wegen der großen Verbindung zwischen Marvel, DC und all dem verloren. Ich glaube, dass es tatsächlich zu implodieren beginnt." Auch die Hauptdarsteller von "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds (49) und Hugh Jackman (57), sparte er dabei nicht aus: "Wenn man weiß, dass Hugh Jackman ein bisschen mehr kann, Ryan Reynolds … Sie folgen diesem Weg und es ist ein Kassenschlager. Sie verdienen eine Menge Geld. Das ist merkwürdigerweise unschlagbar." Zudem verriet er, dass er im Abspann des Films kurz lachend zu sehen ist – in seiner alten Rolle als William Stryker aus "X-Men 2" von 2003 – jedoch ohne dafür entlohnt zu werden: "Wenn diese Filme gemacht werden, taucht immer ein bisschen von mir auf und sie bezahlen mich nie."

Brian ist also kein Unbekannter im Superhelden-Genre. In "X-Men 2" spielte er die Figur William Stryker, die im Film für die Herstellung von Wolverines Adamantium-Skelett verantwortlich war. Der Schauspieler wurde am 1. Juni 1946 in Schottland geboren und blickt auf eine jahrzehntelange Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand zurück. Einem breiten Publikum wurde er zuletzt durch "Succession" bekannt, wo er als undurchsichtiger Medienmogul Logan Roy zu sehen war.

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Getty Images Brian Cox bei der The Bafta Tea Party im Januar 2024

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Instagram / slevydirect Ryan Reynolds und Hugh Jackman im Oktober 2024

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Getty Images Brian Cox, Schauspieler