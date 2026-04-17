Brian Cox packt aus: Kieran Culkins schwere Vergangenheit

Brian Cox (79) blickt auf seine Zeit bei "Succession" zurück – und rückt dabei vor allem Kieran Culkin (43) in den Mittelpunkt. Im Podcast "Off Menu" erzählt der Schauspieler, wie Kieran zu Beginn der Dreharbeiten regelrecht Angst vor Improvisation hatte und ihn verzweifelt fragte, was er tun solle. Brian erinnert sich daran, wie er ihm erklärte, er solle einfach das sagen, was sich in dem Moment für seine Figur richtig anfühle – mit erstaunlichem Effekt. Aus dem anfangs panischen Kollegen sei am Set ein wahrer Improvisationskünstler geworden, schwärmt der Logan-Roy-Darsteller und betont, wie sehr er sich über Kierans heutigen Erfolg und dessen Oscar-Gewinn freut.

Im Gespräch mit den Moderatoren Ed Gamble und James Acaster beschreibt Brian, wie aus Kierans ersten zögerlichen Versuchen am Ende ein regelrechter Redefluss wurde. "Und dann konnten wir ihn gar nicht mehr stoppen. Er war wie ein Wasserhahn, den man aufdreht und nicht mehr zudreht! Er war brillant, wirklich brillant", sagt er und unterstreicht, wie verdient Kierans aktueller Karriere-Höhenflug sei. Dabei verweist er auch auf die belastete Vergangenheit der Culkins. Brian erzählt, dass Kieran vor "Succession" eine sehr harte Zeit gehabt habe: "Er stammt aus einer sehr schwierigen Familie, wissen Sie? Diese Familie hat wirklich viel durchgemacht, und seine Schwester kam bei einem Autounfall ums Leben." Es beeindrucke ihn, wie der Serienstar heute aufblühe. "Das hat er absolut verdient, denn er ist ein wunderbarer Typ", attestiert Brian seinem Kollegen.

In der Tat verfügt Kieran über eine bewegte Familiengeschichte. Der Schauspieler ist der jüngere Bruder von Macaulay Culkin (45). Die beiden wuchsen mit fünf weiteren Geschwistern in New York in einer kleinen Wohnung auf. Macaulay warf ihrem Vater Kit Culkin schon 2001 in einem Interview mit New York Magazine vor, er habe ihn, die Mutter und die sechs Geschwister körperlich misshandelt. Besonders prägend für Kieran war zudem der Tod seiner Schwester Dakota Culkin. In "CBS Sunday Morning" erzählte Kieran: "Ich wusste nur, wer ich war, weil ich wusste, wer meine Geschwister sind. Einen von ihnen zu verlieren, war, als würde ich ein großes Stück von mir selbst verlieren." Zuvor hatte er The Hollywood Reporter gesagt, Dakotas Tod sei "das Schlimmste, was je passiert ist". Der Blick auf Kierans turbulente Vergangenheit zeigt, wie beeindruckend sich der Oscar-Preisträger nach den privaten Schicksalsschlägen ins Leben zurückkämpfte – und wie hart er für seinen Erfolg arbeiten musste. Eine Leistung, die nicht nur Brian imponiert.

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Getty Images Kieran Culkin bei den SAG Awards 2025

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Getty Images Brian Cox bei der The Bafta Tea Party im Januar 2024

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Getty Images Kieran und Macaulay Culkin, Schauspieler