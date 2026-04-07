MGK enthüllt zuckersüßen Spitznamen für seine Tochter Saga

Machine Gun Kelly (35) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Leben als Vater gewährt und dabei den liebevollen Kosenamen verraten, den er für seine Tochter Saga Blade verwendet. Während eines Instagram-Livestreams am 31. März sprach der Rapper seine kleine Tochter mit den Worten "Hi, Prinzessin" an. "Ich hab mein Baby in meinen Händen, Leute. Komm her, Prinzessin", schwärmte er, während er die Kleine auf den Arm nahm. Ganz in Schwarz gekleidet tanzte er anschließend mit Saga zu Whitney Houstons (†48) Hit "How Will I Know" und sorgte so für herzerwärmende Momente vor der Kamera.

Dabei achtete der "Candy"-Interpret darauf, das Gesicht seiner Tochter von der Kamera fernzuhalten. "Ich versuche, Sagas Gesicht nicht vor die Kamera zu bekommen", erklärte er seinen Zuschauern, während er mit dem Baby im Arm begeistert herumhüpfte. Die Follower bekamen lediglich einen kurzen Blick auf Sagas Kopf, der immer wieder ins Bild wippte. "Saga, los geht's. Schaut euch an, wie sie tanzt", kommentierte der Künstler fröhlich die gemeinsamen Tanzbewegungen.

Zum ersten Geburtstag seiner Tochter veröffentlichte der stolze Papa vor wenigen Tagen eine Reihe süßer Schnappschüsse auf Instagram. Dabei gewährte der Musiker seinen Followern erstmals einen deutlich längeren und persönlicheren Blick auf Saga. Besonders rührend: Auf einem der Fotos schläft die Einjährige entspannt auf ihrem Vater, während Machine Gun Kelly sie liebevoll im Arm hält. In einem weiteren Video war zu sehen, wie der Musiker mit seiner Tochter gemeinsam eine Bahnfahrt genießt.

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Getty Images Machine Gun Kelly posiert im Mai 2025 bei den American Music Awards in Las Vegas

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Instagram / machinegunkelly Sänger Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Saga

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Saga