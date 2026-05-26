"Emergency Room": Kyle Richards überrascht Fans mit Rolle

Für viele Fans von Kyle Richards (57) war die Entdeckung eine große Überraschung: Ein alter Auftritt der Reality-Bekanntheit in der Kultserie "Emergency Room" ist im Netz viral gegangen – und kaum einer hätte sie erkannt. In der preisgekrönten Krankenhausserie spielte sie in insgesamt 21 Episoden die Krankenschwester Dori Kerns. Ein Foto, das Daily Mail vorliegt, zeigt sie in ihrer ikonischen Rolle.

Im Netz überschlugen sich die Reaktionen. "Sie sieht heute jünger aus als damals", schrieb ein Fan, ein anderer kommentierte: "Heilige Mutter aller Verwandlungen." Dass Kyle überhaupt so lange beim Serienklassiker "Emergency Room" dabei war, war vielen offenbar entgangen. Unter anderem teilte sie sich damals das Set mit George Clooney (65), der Dr. Doug Ross verkörperte. Gegenüber dem Magazin People plauderte Kyle aus, dass ihr zunächst gar nicht aufgefallen war, wen sie da genau kannte. "Ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Ich war mit ihm befreundet, als ich ein Teenager war", sagte sie. Als Clooney sie am ersten Drehtag erkannte und begrüßte, sei ihr das sehr peinlich gewesen. "Er war einfach so nett und bodenständig. So liebenswürdig", schwärmte die Unternehmerin.

Bevor Kyle mit The Real Housewives of Beverly Hills zur Realiy-TV-Bekanntheit wurde, hatte sie als Kinderdarstellerin begonnen. Bereits 1978 stand sie für den Horrorklassiker Halloween vor der Kamera – damals war sie gerade einmal acht Jahre alt. Jahrzehnte später kehrte sie für die Neuverfilmungs-Trilogie in ihre ursprüngliche Rolle als Lindsey Wallace zurück.

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Getty Images Kyle Richards bei den Gracie Awards der Alliance for Women in Media in Beverly Hills

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Getty Images George Clooney bei der 51. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York, April 2026

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Getty Images Kyle Richards bei den SONA Warrior Awards im Skirball Cultural Center in Los Angeles