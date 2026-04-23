An Geburtstag: MGK kuschelt in süßem Video mit Baby Saga

Statt einer großen Geburtstagsparty hat Rapper Machine Gun Kelly (36) seinen Geburtstag am 22. April auf ganz besondere Weise gefeiert: mit seiner kleinen Tochter Saga. Der Musiker teilte auf Instagram ein seltenes Video, das ihn mit der Einjährigen zeigt, die er mit seiner Ex-Freundin Megan Fox (39) hat. In dem herzerwärmenden Clip sitzt das Mädchen auf seinem Schoß, während er ihr aus einem Buch über Farmtiere vorliest, immer wieder innehält und ihr Küsschen gibt. Saga versucht eifrig, die Tierlaute nachzuahmen. "Normalerweise schmeiße ich heute eine große Geburtstagsparty, aber das ist alles, was ich will", schrieb er zu dem Video.

In den Kommentaren waren die Fans völlig aus dem Häuschen über diese private Vater-Tochter-Szene. "Das ist die wahre Geburtstagsparty, Bruder. Ich liebe dich für immer und ewig", schwärmte ein Follower laut. Ein anderer User schrieb wiederum: "Das ist der beste Weg, zu feiern" und betonte, wie passend es sei, dass der Musiker seinen Ehrentag am Earth Day derart bodenständig verbringt. Ein weiterer Fan lobte Sagas aufgewecktes Wesen und kommentierte: "Sie ist so pfiffig" und ergänzte Tier-Emojis. Für viele Anhänger ist der Clip eine seltene und besonders intime Momentaufnahme, denn Machine Gun Kelly hält seine gemeinsame Tochter mit Megan Fox weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Machine Gun Kelly und Megan Fox hatten ihre Tochter im März 2025 willkommen geheißen, nachdem ihre turbulente On-off-Beziehung zuvor immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Schauspielerin hatte in dem Podcast "Call Her Daddy" erklärt, dass die Details ihrer Trennung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien und ließ damit viele Fragen offen. Laut US-Medien sollen die beiden im November 2024 endgültig getrennte Wege gegangen sein – nur wenige Monate vor der Geburt von Saga. Neben ihr hat der Musiker noch eine ältere Tochter namens Casie Colson Baker (16) aus einer früheren Beziehung, mit der er ebenfalls ein enges Verhältnis pflegt.

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter, April 2026

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Saga

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seinen Töchtern Casie Baker und Saga Blade