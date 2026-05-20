Machine Gun Kelly rührt auf Tour mit Videos von Baby Saga

Mit dem Auftakt seiner "Lost Americana" Sommertour hat Machine Gun Kelly (36) nicht nur musikalisch, sondern auch emotional für einen unvergesslichen Abend gesorgt. Bei seinem Konzert am 15. Mai im Toyota Amphitheatre im kalifornischen Wheatland spielte der Rapper auf der Bühne eine bewegende Videomontage seiner kleinen Tochter Saga. Ein Clip dazu wurde unter anderem von einem MGK-Fan-Account auf Instagram geteilt. Begleitet wurde die Diashow von seinem Song "Play This When I'm Gone" – und die Reaktion der Fans im Saal war überwältigend. Zuvor hatte er das Publikum auf das Kommende eingestimmt, als er einem anderen Vater mit Kind im Publikum zurief: "Ist das deine Tochter? Ich wünschte, ich wäre jetzt bei meiner. Das ist wunderbar. Ich liebe das."

In den Clips, die in den sozialen Netzwerken viral gingen, ist Machine Gun Kelly in innigen Momenten mit seiner einjährigen Tochter zu sehen: beim Tanzen, beim gemeinsamen Basteln eines Papierfliegers, beim Schaukeln oder beim Anschneiden einer Geburtstagstorte. Saga trägt in einigen Szenen einen rosafarbenen Schlafanzug und klammert sich lachend an ihren Vater. Ihr Gesicht ist zu keiner Zeit zu sehen – sie ist stets nur von hinten zu sehen. Fans, die das Video teilten, zeigten sich tief bewegt. "Ich habe buchstäblich die ganze Zeit geweint, während dieser Song gespielt wurde", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte: "Egal, was man über MGK sagen mag – niemand kann sagen, er sei kein guter Vater. Das ist so süß."

Saga ist das gemeinsame Kind von Machine Gun Kelly und seiner Ex Megan Fox (40). Die beiden waren von 2020 bis 2024 ein Paar und verlobten sich 2022, bevor sie sich nach Bekanntwerden der Schwangerschaft trennten. Bereits im April hatte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, einen seltenen Einblick in sein Vaterdasein gegeben: Zu seinem 35. Geburtstag teilte er ein Video, das ihn mit Saga auf dem Schoß beim Vorlesen zeigte. "Normalerweise schmeiße ich heute eine große Party, aber das ist alles, was ich will", schrieb er dazu. Neben Saga hat der Rapper noch eine 16-jährige Tochter namens Casie Colson Baker (16) aus einer früheren Beziehung mit Emma Cannon.

Anzeige Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Saga

Anzeige Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seinen Töchtern Casie Baker und Saga Blade

Anzeige Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter, April 2026