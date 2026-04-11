Erotik-Star: Megan Fox verliert Millionen durch sexy Fotos

Megan Fox (39) ist zurück auf Instagram. Nach ihrer Auszeit von den sozialen Medien, die auf ihre Trennung von Machine Gun Kelly (35) und die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Saga folgte, meldete sich die Schauspielerin vergangenen Monat mit einer Reihe besonders freizügiger Fotos zurück. Auf einem Bild posiert sie auf allen Vieren in einem Nylonminirock und passendem Tanga, auf einem anderen verkleidet sie sich als freches Schulmädchen. Die Bilder erzielen auf Instagram Zehntausende Kommentare, ein kurzes Video aus einem der Shootings hat inzwischen fast 50 Millionen Aufrufe. Doch genau das könnte der Schauspielerin zum finanziellen Verhängnis werden – so sehen es zumindest Branchenexperten.

"Jemand wie Megan Fox könnte realistischerweise über zehn Millionen Dollar pro Monat auf OnlyFans verdienen, allein aufgrund ihrer globalen Reichweite", sagt Erotikdarstellerin Addyson James der Daily Mail. Auch PR-Experte Brian Scott Gross sieht die 39-Jährige klar im Nachteil. "Megan ist auf einer noch ikonischeren Promi-Ebene, nachdem sie in riesigen Filmfranchises mitgespielt hat. Die Instagram-Posts wirken wie eine riesige, unbezahlte Marketingkampagne für ein Produkt, das sie noch gar nicht verkauft", erklärt er. Er verweist auf den Mega-Erfolg von Rapperin Bhad Bhabie, die seit ihrem OnlyFans-Start über 75 Millionen Dollar (64 Millionen Euro) eingenommen hat. Nicht alle sehen das jedoch so: Taylor Vixxen, ebenfalls auf der Plattform aktiv, warnt gegenüber der Daily Mail, dass ein OnlyFans-Auftritt nicht so einfach sei wie das bloße Hochladen von Bildern. Fans erwarteten auf der Plattform direkte Interaktion und individuelle Inhalte – was für jemanden wie Megan möglicherweise gar nicht infrage komme.

Megan selbst hatte sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zu expliziten Nacktszenen geäußert und in einem Interview mit Fox News erzählt, dass sie Angebote mit besonders krassen Sexszenen auch im Hinblick auf ihre Kinder abgelehnt habe. "Ich glaube nicht, dass meine Kinder so etwas jemals sehen sollten", sagte sie. Trotzdem inszeniert sich die vierfache Mutter seit Jahren selbstbewusst als Sexsymbol, ob in Kultfilmen wie "Jennifer's Body", in Kampagnen für große Marken oder jetzt eben mit ihren aufsehenerregenden Instagram-Comebackfotos, die weltweit für Gesprächsstoff sorgen.

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Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

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Getty Images Megan Fox, 2023

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