Die "The Voice of Germany"-Coaches 2026 bleiben unverändert

Bei The Voice of Germany bleibt 2026 alles beim Alten: Shirin David (31), Nico Santos (33), Rea Garvey (52) sowie das Duo Michi Beck (58) und Smudo (58) werden auch in der neuen Staffel wieder auf den roten Stühlen Platz nehmen. Das gab der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt, die Promiflash vorliegt. Ab Herbst 2026 ist die Runde gemeinsam auf ProSieben und SAT.1 zu sehen – und buzzert dort erneut um die besten Stimmen des Landes. Bereits am 4. Mai starten die Blind Auditions der neuen Staffel in Berlin. Wer live dabei sein möchte, kann sich Tickets auf tvtickets.de sichern.

Für Shirin ist es bereits das dritte Mal als Coach bei der Musikshow. Nico geht als Titelverteidiger in die neue Runde – er hatte die vergangene Staffel gewonnen. Auch Rea ist nicht zum ersten Mal dabei: Der irische Sänger möchte sich 2026 bereits seinen dritten "The Voice of Germany"-Sieg holen. Das Duo Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier gilt mit je zwei Siegen bei The Voice Kids und "The Voice of Germany" sogar als Rekordhalter unter den Coaches und geht damit mit beachtlicher Bilanz in die neue Staffel.

Hinter den Kulissen gibt es derweil eine Veränderung: Moderator Thore Schölermann (41), der die Show seit 2012 durch 14 Staffeln begleitet hat, soll durch Matthias Killing (46) abgelöst werden. Thore hatte sich in seiner Instagram-Story bereits zu seinem Nachfolger geäußert und dabei viel Lob für den "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator übrig – Matthias sei einfach "ein guter Typ", so Thore. "The Voice of Germany" wird von ITV Studios Germany produziert und ist ab Herbst auch kostenlos auf Joyn verfügbar.

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Joyn Nico Santos, Rea Garvey, Shirin Savid, Michi Beck und Smudo, "The Voice of Germany"-Coaches 2026

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Joyn Nico Santos und Anne Mosters, "The Voice of Germany"-Gewinner

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Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025