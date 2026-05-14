"Psychischer Zerfall": Max Giesinger reflektiert "The Voice"

Sänger Max Giesinger (37) hat jetzt im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" ungewöhnlich offen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der 37-Jährige blickte darin auf seine Zeit bei The Voice of Germany im Jahr 2011 zurück – und was danach kam. Vor der Show habe er lediglich in Kneipen und auf Hochzeiten gespielt, und plötzlich sei er einem Millionenpublikum präsentiert worden. Was zunächst wie die lang ersehnte Bestätigung wirkte, entwickelte sich laut seinen eigenen Worten zu einem regelrechten Absturz: "Ich habe mir Hasskommentare so krass zu Herzen genommen, dass ich manchmal nicht mehr schlafen konnte. Das hat mich komplett fertig gemacht."

Die anfängliche Euphorie der Blind Audition wich laut Max zunehmender Unsicherheit. "Du siehst richtig meinen psychischen Zerfall, wo ich am Anfang noch strahle und am Ende echt wie ein Zombie bin", beschrieb er die Entwicklung im Podcast. Als er die Show schließlich als Vierter beendete und das Rampenlicht erlosch, traf ihn der Kontrast besonders hart. Vier Monate lang sei in der TV-Show jeder Schritt durchorganisiert gewesen – und dann saß er plötzlich wieder in seinem Kinderzimmer. "Da war der Downfall vorprogrammiert", so der Sänger. Er habe sich damals als "Casting-Honk" gesehen und sein Karriereende befürchtet. Was folgte, beschrieb Max als "Riesen-Sinnkrise" und "kleine depressive Phase". Erst als er bei ersten Konzerten nach der Show merkte, dass seine Musik beim Publikum ankam, habe sich das Blatt gewendet: "Dann ging es relativ schnell bergauf."

Dass das Musikmachen für Max auch körperlich und emotional zehrend sein kann, hat er bereits angesprochen. Nach mehr als zehn Jahren auf den Bühnen der Republik hatte er angekündigt, ab Sommer 2026 eine längere Pause einzulegen – um nach einer "ganz schönen Achterbahnfahrt" mehr Privatleben genießen zu können. Im Podcast erinnerte er sich nun daran, dass trotz aller Krisen eine innere Überzeugung nie verschwunden sei: "Ich hatte tief im Inneren das Gefühl, dass das funktionieren wird."

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Getty Images Max Giesinger, Dezember 2022

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Getty Images Max Giesinger, Februar 2025

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Getty Images Max Giesinger, Juni 2021