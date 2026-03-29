"The Voice"-Star Malou Lovis Kreyelkamp will Vorbild sein

Malou Lovis Kreyelkamp will für junge queere Menschen das Vorbild sein, das sie selbst als Teenager vermisst hat. Die Sängerin gewann Ende 2023 die Show The Voice of Germany und thematisierte bereits in ihrem Siegersong "Glacier Rivers" ihr Coming-out. Im Gespräch mit RTL erklärte die 27-Jährige nun, warum es ihr so wichtig ist, dass sich queere Menschen mit ihr identifizieren können. "Es wäre so cool gewesen, wenn ich da eine Person gesehen hätte, mit der ich mich identifizieren kann. Die einen Song darüber singt", erzählte die Wahl-Berlinerin über ihre Zeit als Teenagerin, als sie selbst die Show verfolgt hatte.

Malou beschreibt ihr eigenes Coming-out als "entspannt" und berichtet, dass sie sich mit 18 Jahren das erste Mal vor ihren Eltern geoutet habe. "Ich habe das Glück, dass ich eine Familie habe, die sehr offen und sehr entspannt und lieb dabei ist", verriet sie gegenüber dem Kölner Sender. Trotzdem sei der Schritt nicht einfach gewesen. Im Vorfeld habe sie sich viele Gedanken gemacht und YouTube-Videos von queeren Influencerinnen angeschaut. Ablehnung habe die Musikerin in ihrem persönlichen Umfeld nicht erfahren, online gebe es jedoch immer mal wieder homophobe Kommentare oder Nachrichten. Ihr Rat an junge Menschen vor dem Coming-out: "Ich glaube, wenn man sich ein Umfeld an Menschen aufbaut, wo man weiß, dass sie hinter einem stehen, dann ist auch das Outing einfacher."

Ihre Motivation, offen über das Queersein zu sprechen, ist klar: "Wenn es nur eine Person gibt, der das vielleicht hilft, dann hat es sich gelohnt." Die Musikerin sieht sich als queere Repräsentantin, vor allem auch auf dem Land, wo sie aufgewachsen ist. Schon bei "The Voice" hatte sie mit Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36), der zusammen mit Zwillingsbruder Tom (36) ihr Coach war, laut eigener Aussage die "perfekte Supportperson" hinter sich. In ihrem Siegersong singt Malou: "Ich möchte gut genug sein, um neben ihr aufzuwachen. Ich wünschte, ich wäre stark genug, um meine Angst, dich zu lieben, zu überwinden." Genau diese Sichtbarkeit hätte sie sich als 13- oder 14-Jährige gewünscht.

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ProSieben / SAT.1 //Claudius Pflug Malou Lovis Kreyelkamp, "The Voice of Germany"-2023 Siegern

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Getty Images Tom Kaulitz, Malou Lovis Kreyelkamp und Bill Kaulitz bei "The Voice of Germany"

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin