Stefanie Heinzmann wird Schweizer "Sing meinen Song"-Host

Stefanie Heinzmann (37) bekommt einen neuen TV-Job: Die Schweizer Sängerin übernimmt die Moderation von "Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert" auf dem Sender 3+. Das gab der Sender am heutigen Dienstag offiziell bekannt. Damit schreibt sie ein Stück Formatgeschichte – sie ist die erste Frau, die durch die beliebte Musikshow führt. Ihr Vorgänger war der Musiker Dodo, der das Format in der Schweiz über vier Staffeln lang begleitet hatte. Auch Stefanie selbst ließ es sich nicht nehmen, die Neuigkeit zu verkünden: Auf Instagram schrieb sie dazu "Endlich darf ich das Geheimnis lüften" und teilte ein Video, in dem sie auf Schweizerdeutsch betont, dass sie "parat" sei für die Produktion.

Für die Sängerin ist das Format kein Neuland. Sie war bereits zweimal als Teilnehmerin dabei – einmal in der ersten Schweizer Staffel im Jahr 2020 und einmal in der deutschen Version des Formats 2021. Genau diese persönliche Erfahrung macht ihren neuen Job als Gastgeberin für sie so bedeutsam. Gegenüber 3+ erklärte sie: "Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei sein zu dürfen." Weiter schwärmte sie: "Mich fasziniert dieses Format einfach. Man lernt neue Seiten der Musikerinnen und Musiker kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs – darauf freue ich mich wirklich sehr."

Stefanie bringt für den neuen Job reichlich TV-Erfahrung mit. Bekanntheit erlangte sie erstmals 2008, als sie mit gerade einmal 18 Jahren den Casting-Wettbewerb "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" von Stefan Raab (59) gewann. Seitdem blickt sie auf eine erfolgreiche Karriere mit sieben Alben und zahlreichen Auszeichnungen zurück, darunter ein Echo, ein Comet, eine 1Live-Krone sowie ein MTV Europe Music Award. Vor der Kamera stand die Sängerin ebenfalls schon mehrfach: als Jurorin bei "The Voice of Switzerland", Popstars und "KiKA Dein Song" sowie als Teilnehmerin bei The Masked Singer und dem "Free Eurovision Song Contest".

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Getty Images Stefanie Heinzmann, Sängerin

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ProSieben / Willi Weber Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer"