Bollywood-Legende: Asha Bhosle stirbt im Alter von 92 Jahren

Die Musikwelt trauert um eine der größten Stimmen Indiens: Asha Bhosle (†92) ist tot. Die legendäre Playback-Sängerin verstarb nach einem Herzinfarkt in Mumbai im Alter von 92 Jahren. Ihr Sohn Anand bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der BBC. Asha zählte zu den prägendsten Persönlichkeiten des Hindi-Kinos und war eine der einflussreichsten Sängerinnen der modernen indischen Musik. In ihrer mehr als achtzigjährigen Karriere nahm sie über 12.000 Songs auf, die Schauspielerinnen und Schauspielern als Playback-Vorlage dienten – eine im Bollywood-Kino übliche Praxis.

Für ihre außergewöhnliche Karriere wurde Asha mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Im Jahr 2000 erhielt sie den Dadasaheb Phalke Award, die höchste Auszeichnung im indischen Kino, und 2008 folgte der Padma Vibhushan, die zweithöchste Zivilauszeichnung des Landes. Zweimal war sie zudem für einen Grammy nominiert. 2011 kürte das Guinness-Buch der Rekorde sie zur meistaufgenommenen Künstlerin der Musikgeschichte. Zuletzt blieb die Sängerin aktiv und startete 2020 die Online-Talentshow "Asha Ki Asha" sowie einen eigenen YouTube-Kanal.

Asha begann bereits im Alter von neun Jahren in der Musikindustrie zu arbeiten. In einem Interview mit New Indian Express sagte sie 2023: "Für mich ist Musik mein Atem. Ich habe mein Leben mit diesem Gedanken verbracht. Ich habe der Musik sehr viel gegeben. Es freut mich, dass ich schwierige Zeiten überstanden habe. Viele Male dachte ich, ich würde es nicht schaffen zu überleben, aber ich habe es geschafft." Sie war die jüngere Schwester von Lata Mangeshkar, die ebenfalls als Playback-Sängerin zur Legende des Bollywood-Kinos wurde und 2022 im Alter von 92 Jahren verstarb.

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Getty Images Asha Bhosle bei der Sondervorführung und Wiederaufführung von "Umrao Jaan" in Mumbai, 26. Juni 2025

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Getty Images Asha Bhosle beim Dubai International Film Festival 2014 im Madinat Jumeirah Complex

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Getty Images Asha Bhosle erhält den Lifetime Achievement Award beim Dubai International Film Festival 2014