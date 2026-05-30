"Let's Dance"-Finale ergattert Primetime-Sieg im Quotenkampf

Das Finale der 19. Staffel von Let's Dance war ein voller Erfolg für RTL: Am Freitagabend holte sich Anna-Carina Woitschack (33) den Titel "Dancing Star 2026" und setzte sich damit gegen ihre Mitstreiter Milano (27) und Joel Mattli (32) durch, der den dritten Platz belegte. Durchschnittlich 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die mehr als vierstündige Liveshow, durch die Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führten. Damit erzielte das große Finale nicht nur die höchste Reichweite seit über einem Monat, sondern sicherte RTL auch den doppelten Primetime-Sieg – sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die Tanzshow herausragende 20,9 Prozent Marktanteil ein. Damit ließ RTL alle anderen Sender klar hinter sich: Auch die öffentlich-rechtliche Konkurrenz, die zwar beim Gesamtpublikum mit der ZDF-Serie "Der Alte" mehr Zuschauer auf sich vereinen konnte, im Quotenrennen der jüngeren Zielgruppen aber keine Chance hatte. Auch das anschließende "Exclusiv Spezial – Let's Dance" punktete stark: 1,41 Millionen Menschen schalteten ein und verfolgten die Live-Berichterstattung von Frauke Ludowig vom Tanzparkett. Dabei wurden ebenfalls starke Marktanteile von 20,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Im Finale war Anna-Carina Woitschack gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov angetreten und tanzte sich mit drei anspruchsvollen Tänzen – darunter ein Jurytanz, der persönliche Lieblingstanz der Staffel und ein Final-Freestyle – sowohl in die Herzen der Jury als auch des Publikums zu Hause. Für "Let's Dance"-Fans endet die Saison damit aber noch nicht: Am 5. Juni steht mit der "Profi-Challenge" die nächste große Liveshow an. Dann übernehmen die Profitänzerinnen und Profitänzer die Bühne. Moderiert wird der Abend erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalistenduos

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, die "Let's Dance"-Sieger von 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profitänzer

Anzeige