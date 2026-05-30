Mal ganz anders: So war He-Man-Rolle für Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine (31) feiert in Berlin einen echten Karriere-Meilenstein: Bei der Deutschlandpremiere von "Masters of the Universe" präsentiert der Schauspieler seinen neuen Film, in dem er die ikonische Doppelrolle Prinz Adam und He-Man spielt. Unter der Regie von Travis Knight schlüpft Nicholas damit erstmals in die Haut eines klassischen Superhelden – und das in einem groß angelegten Live-Action-Abenteuer, das am 4. Juni 2026 in die deutschen Kinos kommt. Im Gespräch mit Promiflash am roten Teppich verrät der Brite, wie es sich anfühlt, vom Romantikliebling aus Filmen wie "Purple Hearts" oder "Als du mich sahst" zum Muskelkrieger zu werden – und warum dieser Part für ihn etwas ganz Besonderes ist.

Auf die Frage von Promiflash, wie es für ihn sei, plötzlich einen Superhelden zu verkörpern, macht Nicholas sofort klar, dass dieser Schritt alles andere als ein Zufall ist. "Ehrlich gesagt, war das etwas, was ich fast meine ganze Karriere lang versucht habe. Ich war schon immer ein sehr aktiver beziehungsweise hyperaktiver Mensch", erklärt er im Interview. Er erzählt, dass er sich schon als Kind ständig bewegt und gern herumgetobt habe. Auch im neuen Film kann er diese Energie voll ausleben: Als He-Man rennt der Schauspieler durch riesige Sets, trainiert mit Schwertrequisiten und stürzt sich in aufwendige Actionszenen. Für ihn sei die Arbeit an "Masters of the Universe" das bislang spaßigste Projekt seiner Laufbahn, betont der Filmstar.

Im Gespräch wird auch deutlich, warum sich Nicholas in der Rolle so wohlfühlt. Der Schauspieler erinnert sich daran, wie er früher jeden Stock kurzerhand zum Schwert umfunktionierte. Als er schließlich die Zusage für "Masters of the Universe" bekam, habe seine Familie sofort gewusst, was das für ihn bedeutet: "Ich weiß noch, als ich diese Rolle bekam, hat meine Familie nur gesagt: 'Oh mein Gott, das ist doch dein Traum, den ganzen Tag herumzurennen und mit Schwertern zu spielen.'" Zu dem Kindheitstraum kam in den vergangenen Monaten allerdings auch harte Arbeit: Für den mächtigen Look des Kulthelden steigerte der Schauspieler seine Kalorienzufuhr während der Produktion auf rund 5.000 Kalorien täglich und verbrachte stundenlang im Kraftraum.

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin