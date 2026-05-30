Wildes Gerücht: Trug Donald Trump Windeln am Volkstrauertag?

Rund um den diesjährigen Memorial Day, den amerikanischen Volkstrauertag, sorgt ein kurioses Gerücht über US-Präsident Donald Trump (79) für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Bei der traditionellen Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten soll der Politiker angeblich eine doppelte Windel getragen haben. Nutzer auf der Plattform X teilten Fotos des Auftritts und kommentierten das Erscheinungsbild seiner Hose mit entsprechenden Spekulationen. "Was genau trägt Trump da auf seinem Hintern?", fragte ein Nutzer. "Es sieht aus, als hätte er eine Doppelwindel – habe ich recht?" Das Gerücht verbreitete sich rasend schnell und ist seitdem nicht verstummt.

Auf die Spekulationen angesprochen, haben sich weder Donald Trump selbst noch das Weiße Haus bisher geäußert. Offiziell handelt es sich damit weiterhin um reine Spekulation ohne jede Bestätigung. Laut Radar Online nutzten Kritiker die kursierenden Bilder außerdem als Aufhänger für erneute Fragen über den Gesundheitszustand des Präsidenten. Auch über mögliche Mobilitätsprobleme und einen kognitiven Abbau wurde im Netz diskutiert. Zuletzt unterzog sich Donald Trump einer weiteren Untersuchung im Walter Reed Medical Center.

Fragen rund um sein Alter und seine körperliche Verfassung begleiten den Präsidenten schon seit Längerem. Donald Trump selbst hält dagegen und betont stets, dass er Kognitionstests mit Bravour bestanden habe. Das Weiße Haus hat zudem Berichte zurückgewiesen, wonach er bei öffentlichen Auftritten eingeschlafen sein soll. Dabei ist es nicht ohne Ironie: Im Wahlkampf 2024 hatte Donald Trump selbst seinen Vorgänger Joe Biden (83) immer wieder wegen ähnlicher Gesundheitsbedenken angegriffen – bis Joe Biden schließlich aus dem Rennen ausstieg. Der 79-Jährige nähert sich nun selbst seinem 80. Geburtstag.

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