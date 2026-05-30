Ashley St. Clair teilt Foto mit Elon Musks Sohn im Netz

Ashley St. Clair sorgt mit einem seltenen Einblick in ihr Leben mit Sohn Romulus für Aufsehen. Auf Instagram teilte die Autorin am Donnerstag eine Story, in der sie mit dem Einjährigen Händchen haltend am Strand entlangläuft. Zu dem Clip legte Ashley den Song "Nothing's Gonna Hurt You Baby" von Cigarettes After Sex über die Szene und startete die Playback-Sequenz genau mit der emotionalen Titelzeile. Das Gesicht des kleinen Romulus verdeckt sie dabei mit einem orangefarbenen Herz-Emoji.

Während der Moment nach einem stillen Strandspaziergang aussieht, läuft im Hintergrund weiterhin der erbitterte Streit mit Elon Musk (54). Weitere Details liefert Ashley in der Story nicht, doch die Geste wirkt vor allem vor dem juristischen Tauziehen um den im September 2024 geborenen Jungen besonders aufgeladen. Die Influencerin und der Unternehmer streiten sich seit Monaten vor Gericht um das Sorgerecht für Romulus. Elon hatte im Januar auf X öffentlich angekündigt: "Ich werde heute das alleinige Sorgerecht beantragen, da ihre Äußerungen darauf hindeuten, dass sie einen einjährigen Jungen einer Geschlechtsangleichung unterziehen lassen könnte". Ashley hatte sich zuvor für frühere Äußerungen zur Trans-Community entschuldigt und widersprach diesem Vorwurf vehement.

Ashley hatte sich zuletzt in einem Video auf TikTok geöffnet und über die Anfänge ihrer Beziehung zu Elon gesprochen. Demnach verbrachten die beiden eine Zeit auf St. Barts, wo sie sich nach ihren Worten "emotional nah" gewesen seien und sogar über Kinder gesprochen hätten. "Als Elon meinte: 'Du solltest Kinder bekommen, meine einzige begrenzte Ressource ist Zeit', war es natürlich verlockend, das zu tun, was ich schon immer wollte … Mutter zu werden und mir keine Sorgen um den Mist machen zu müssen, der in dieser Wirtschaftslage vor sich geht", so Ashley. Doch dann habe sich sein Verhalten verändert, als sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählte. Manches habe "einfach nicht mehr zusammengepasst".

Anzeige Anzeige

Instagram / asc.sys Ashley St. Clair mit ihrem Sohn am Meer

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley St. Clair spricht in Florenz am 3. Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige