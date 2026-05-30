"Brauchst neue Schönheits-OP": Daniel verletzt Sabrina Wlk

Bei einem Spiel in der Datingshow Match My Ex hat Realitystar Daniel Fischer seine Ex-Freundin Sabrina Wlk mit einer verletzenden Aussage zum Weinen gebracht. Er sollte angeben, wem er gerne ein Umstyling verpassen würde – Daniel hatte die Wahl zwischen Sabrina und seinem aktuellen Match Anna Iffländer (30). Seine Antwort ließ die gesamte Gruppe fassungslos zurück: "Natürlich Sabrina. Du brauchst mal wieder eine neue Schönheits-OP." Sabrina brach daraufhin in Tränen aus, während ihre Mitbewohner schockiert reagierten. Joanna sprang ihr sofort zur Seite, auch Julius Tkatschenko und die anderen Kandidaten kritisierten Daniels Verhalten scharf.

Sabrina erklärte unter Schluchzen den tieferen Hintergrund solcher Eingriffe: "Du weißt gar nicht, warum man das macht. Man macht das, weil man selbst mit sich unzufrieden ist. Dass du das gerade so sagst…" Einsicht oder eine Entschuldigung gab es von ihrem Verflossenen nicht. Daniel machte stattdessen deutlich: "Du sagst selbst öffentlich, Leute, wenn ihr Fragen habt, ich gebe euch Ratschläge." Er konnte Sabrinas Reaktion nicht nachvollziehen. Sie ließ deshalb kein gutes Haar an ihm: "Es impliziert, dass er null Respekt hat, null Empathie und teilweise keinen Charakter." Daniel verteidigte sich mit den Worten: "Ich mache das, weil Sabrina im Normalfall sehr offen damit umgeht und jetzt in der Gruppe wird das negativ gegen mich verwendet?" Im Einzelinterview bezeichnete er sich selbst als "empathischen, sensiblen Frauenversteher" und kommentierte die Situation mit einem knappen "Dramaqueen".

Auch Daniels Duo Anna meldete sich zu Wort und zog aus dem Vorfall ihre eigenen Schlüsse. "Daniel hat kein Feingefühl. Er spricht immer schneller, als er denkt. Finde ich eigentlich sehr unattraktiv. Es gehört sich nicht, über den Ex-Partner bei fremden Leuten schlecht zu reden", überlegte die Blondine. Zudem betonte sie: "Du hast diese Person mal geliebt. So wie er jetzt mit ihr umgeht..." Anna gab abschließend zu, dass sie Angst habe, irgendwann selbst in Sabrinas Situation zu landen.

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