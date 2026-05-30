Mit nur elf Jahren: Laverne Cox hatte einen Suizidversuch

Schauspielerin Laverne Cox (54) redet in einem Interview mit dem Magazin People über die schwersten Momente ihrer Kindheit. Die Orange Is the New Black-Darstellerin hat ihre Erlebnisse nun in einem Buch verarbeitet. Darin schildert sie unter anderem, wie sie mit elf Jahren Tabletten ihrer Mutter schluckte, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie wachte am nächsten Morgen krank auf – und schwieg über das Geschehene. Außerdem schreibt sie über sexuellen Missbrauch im Alter von 13 Jahren, als zwei ältere Jungen sie in einem Kirchenbad wiederholt zum Sex zwangen.

Diese dunkle Zeit und die Gedanken daran begleiten Laverne bis heute. "Scham ist das intensiv schmerzhafte Gefühl, der Verbindung und Zugehörigkeit unwürdig zu sein", erklärt sie und beschreibt ihre Gefühle: "Wenn jemand das über mich herausfindet, werde ich nie der Liebe würdig sein. Und genau das kam in mir auf, als ich das Kapitel schrieb." Gerettet haben sie letztlich vor allem zweierlei: "Tanzen und die Schule haben mich am Leben erhalten." Später wechselte sie auf die Alabama School of Fine Arts, wo sie ihre Leidenschaft weiter ausleben konnte.

Das Buch mit dem Titel "Transcendent", das am 9. Juni erscheint, entstand auch als Prozess der Selbstfindung. "Das Schreiben dieses Buches hat all die traumatischen, schrecklichen Beschämungen meiner Kindheit wieder hochgebracht", merkt Laverne an und führt aus: "Aber da war auch ein sehr widerstandsfähiges Kind." Heute erinnert sie sich selbst daran, im Moment zu bleiben, wenn alte Gefühle der Unwürdigkeit aufkommen. "Ich habe mir selbst gegenüber ein Gefühl von Würde entwickelt", sagt sie und betont: "Ich liebe mich selbst, und alles, was ich durchgemacht habe, hat mich zu der gemacht, die ich heute bin."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Laverne Cox bei einem Event im Juli 2019

Getty Images Laverne Cox, LGBTQ-Aktivistin