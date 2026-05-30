Madonna plaudert aus: JFK Jr. war der beste Sex ihres Lebens

Madonna (67) sorgt mal wieder mit einem pikanten Geständnis für Aufsehen: In einem neuen Video, das sie gemeinsam mit der Dating-App Grindr aufgenommen hat, plaudert die Sängerin überraschend offen über ihr Liebesleben. In der Runde mit Künstler Jeremy O. Harris, Dragqueen Bob The Drag Queen, Tänzerin Ivy Mugler, Designer Raul Lopez und Kreativprofi Marcello Gutierrez wird sie von Raul direkt gefragt, wer der beste Liebhaber ihres Lebens gewesen sei. Wie Page Six berichtet, setzt Madonna dabei eine eindeutige Einschränkung: "Ich werde nur tote Menschen nennen. John F. Kennedy Jr."

Die Affäre zwischen Madonna und John, dem Sohn von US-Präsident John F. Kennedy, soll Ende der 1980er Jahre stattgefunden haben – auch wenn sie sehr kurz war. Laut dem Buch "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" von Rosemarie Terenzio und Liz McNeil, das 2024 erschien, lernten sich die beiden kennen, als er noch mit Schauspielerin Christina Haag zusammen war und sie mit Sean Penn (65) verheiratet war. Ein namentlich nicht genannter enger Freund von John wird darin mit den Worten zitiert, Madonna sei auf ihn zugegangen – "es war Schmeichelei, sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere." Dabei soll es "nur um körperliche Anziehung" gegangen sein, "nichts weiter." Sean soll übrigens viele Jahre später auf dem Cover von Johns Magazin George erschienen sein – und John soll ihm damals versichert haben, Madonna "nie im biblischen Sinne gekannt zu haben."

In dem Buch heißt es auch, dass Madonna damals sehr streng auf HIV-Prävention geachtet haben soll, weshalb die beiden angeblich nicht alle üblichen Möglichkeiten im Schlafzimmer ausgeschöpft, aber trotzdem "auf andere Weise" Spaß gehabt hätten. John habe die Sängerin demnach für ihren Körper bewundert und sie als eine der schönsten Frauen bezeichnet, die er je nackt gesehen habe. Er starb 1999 bei einem Flugzeugabsturz und galt schon zu Lebzeiten als einer der bekanntesten Männer Amerikas. Zu Madonnas verstorbenen Ex-Liebschaften zählen neben Kennedy Jr. auch Künstler Jean-Michel Basquiat, Schauspieler Luke Perry (†52) und Rapstar Tupac Shakur (†25). Privat und beruflich ist Madonna derzeit wieder stark im Gespräch: Mit ihrem neuen Album "Confessions II" plant sie ein großes Pop-Comeback. Erst vor Kurzem stand sie überraschend beim Coachella-Festival auf der Bühne und ihr Umfeld deutete bereits an, dass sie wieder verstärkt live auftreten will – ein weiteres Kapitel im bewegten Liebes- und Bühnenleben der Queen of Pop.

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Getty Images John F. Kennedy Jr., 1999

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Brenda Chase / Getty Madonna und Sean Penn, 1986