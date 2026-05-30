Party-Lifestyle: Emma Fernlund wollte sich wegen Tim ändern

Emma Fernlund (25) öffnet in der neuen Folge von Match My Ex ihr Herz gegenüber Tim Kühnel (29) und spricht so offen wie nie über ihren Party-Lifestyle. Im Gespräch mit dem Realitystar gesteht Emma, dass sie ihr Feierverhalten der vergangenen Monate noch einmal gründlich hinterfragt hat: "Deine Aussage bezüglich 'Dein Lifestyle und so passt mir nicht', das hat mich ja voll getriggert, als du das gesagt hast." Nach ihrem vorübergehenden Aus in der Show hatte sie viel Zeit zum Nachdenken: "Das, was er von mir die letzten Monate gesehen hat, war natürlich komplett das Gegenteil und da verstehe ich auch den Tim, wenn er sagt: 'Ey, so etwas passt nicht zu mir.' Mir war es wichtig, Tim wissen zu lassen: 'Das bin nicht ich.'"

In der Show betont Emma, wie wichtig ihr Ehrlichkeit ist und dass Tim erfahren soll, was wirklich in ihr vorgeht und wie sie fühlt. Die Blondine behauptet gegenüber ihrem früheren Der Promihof-Flirt: "Mit meinem Verhalten in den letzten Monaten habe ich immer Nein zu dir gesagt, Nein zu meiner Gesundheit gesagt." Damit soll nach der Showteilnahme Schluss sein. "Konkret heißt es, dass ich mir dessen bewusst bin: meines Lifestyles der letzten Wochen, Monate. Dass es einfach too much war und dass es einfach nicht der Emma entspricht, die er kennengelernt hat", meint die Influencerin und verspricht Tim: "Wenn ich hier raus bin, möchte ich auf jeden Fall einiges ändern. [...] Eigentlich wollte ich mich nur bei dir bedanken, weil ich durch dich diese Erkenntnis gewonnen habe."

Tim reagiert auf dieses Geständnis sichtlich überrascht. "Damit habe ich nicht gerechnet", gibt der Realitystar zu und macht deutlich, dass es ihm wichtig ist, bei solchen Themen in die Tiefe zu gehen. Gleichzeitig lässt der Sonnyboy Vorsicht walten: "Ich weiß aber auch, dass Worte und Taten zwei Paar Stiefel sind." Ob Tim mit diesen Worten recht behalten hat? Denn in der Sendung behauptete Emma vor der Aussprache auch: "Guck mal, Ibiza ist etwas anders. Da ist es normal, dass man viel feiern ist. Du siehst ja nicht, was ich den ganzen Tag über mache. Ich bin auch den ganzen Tag allein, ich denke auch über vieles nach." Fakt ist, dass Emma in den vergangenen Wochen, also nach dem "Match My Ex"-Dreh, einige Social-Media-Clips von wilden Partys, Alkohol und Ibiza-Sausen teilte.

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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