Broadway-Star Sutton Foster über Einsamkeit im Rampenlicht

Hugh Jackmans (57) Freundin Sutton Foster (51) hat sich bei einer Podiumsdiskussion des Women's Health Lab, betitelt "The Science of Staying Strong: Longevity, Movement & Resilience", laut Hello! sehr persönlich gezeigt. Die Broadway-Darstellerin sprach offen über Einsamkeit im Rampenlicht und darüber, wie sie mit dem Druck eines Lebens in der Öffentlichkeit umgeht. "Ich bin schon lange eine Hauptdarstellerin ... aber ich fühle mich oft sehr allein", gestand sie. Wenig später zeigten sich Hugh und sie dann gemeinsam auf der diesjährigen Met Gala – ein weiterer Termin der beiden als Paar im Rampenlicht.

Bei dem Panel berichtete Sutton, dass sie im vergangenen Jahr viele ihrer Kolleginnen am Broadway kontaktiert habe – und dabei festgestellt habe, dass sie mit dem Gefühl der Einsamkeit nicht allein ist. "Alle teilten das Gefühl der Einsamkeit als gemeinsamen Nenner", resümierte die Schauspielerin. Angesichts der anhaltenden öffentlichen Vergleiche mit Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness erklärte sie außerdem: "Einflussreiche Frauen können sich gegenseitig unterstützen, und wir müssen nicht gegeneinander ausgespielt werden." Auf der Met Gala, bei der sich wohl Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez Bezos (56) als Co-Gastgeber eingekauft haben, präsentierte sich das Paar stilsicher: Hugh trug einen klassischen schwarzen Smoking von Giorgio Armani (†91), Sutton strahlte in einem goldenen, metallischen One-Shoulder-Kleid mit Beinschlitz.

Der Wolverine-Star und Sutton lernten sich kennen, als sie von Ende 2021 bis Januar 2023 gemeinsam in der gefeierten Broadway-Neuinszenierung von "The Music Man" auf der Bühne standen. Hugh hatte sich im September 2024 nach 27 Ehejahren von Deborra-Lee Furness (70) getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Seine Ex hofft nun auf ein Treffen aller Beteiligten, um die Spannungen aus der Welt zu schaffen. Sutton, die als Liza Miller in der beliebten Serie "Younger" (2015–2021) auch einem breiten Fernsehpublikum bekannt wurde, reichte im Oktober 2024 die Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Ted Griffin ein, nach rund einem Jahrzehnt Ehe. Ihr erstes gemeinsames rotes Teppich-Debüt feierten Hugh und Sutton im Oktober 2025 bei der Premiere von "Song Sung Blue" während des AFI Fests im TCL Chinese Theatre in Hollywood.

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Mike Coppola / Getty Images for Amope Broadway-Star Sutton Foster

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023