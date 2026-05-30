Reise abgebrochen: Anna Heisers Tochter ist im Krankenhaus

Realitystar Anna Heiser (35) erlebt aktuell einen erschreckenden Zwischenfall fern der Heimat. Eigentlich war sie für eine Reise nach Deutschland unterwegs, ein emotionaler Trip an alte Stationen ihres Lebens. Doch plötzlich musste sie alles abbrechen: In ihrer Instagram-Story berichtet Anna, dass ihre kleine Tochter ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sie nun auf dem Rückweg ist. Ihr Mann Gerald ist bereits bei dem Kind, während Anna sich mit dem nächsten Flieger auf den Weg macht. Für ihre Community hält die Auswanderin ihre Sorgen in kurzen Handyvideos fest und lässt ihre Fans an der Ausnahmesituation teilhaben.

Wie es der Kleinen genau geht und weshalb sie medizinische Hilfe braucht, verrät die zweifache Mama zunächst nicht. Einige Stunden später meldet sie sich erneut und teilt ein Foto, auf dem der Arm ihrer Tochter mit einem Krankenhausbändchen zu sehen ist. Dazu schreibt die gebürtige Polin dankbar: "Danke schön für alle Genesungswünsche. Ich melde mich, wenn wir wieder zu Hause sind." Konkrete Updates zur Gesundheit ihres Kindes will Anna also erst geben, wenn die Familie wieder daheim angekommen ist und etwas Ruhe eingekehrt ist.

Zusätzlich zu der Sorge um ihre Tochter beschäftigt Anna noch ein weiteres, sehr sensibles Thema. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin hatte in der Vergangenheit offen gemacht, dass sie wegen gehäufter Krebsfälle im engen Umfeld eine umfassende Vorsorge und genetische Untersuchungen wahrnimmt. Jetzt bekam sie die E-Mail mit den Ergebnissen ihrer aktuellen Krebsvorsorgeuntersuchung. Ihre Reaktion teilte sie ebenfalls mit ihren Followern: Sie traue sich im Moment nicht, die Nachricht zu öffnen, zuerst müsse ihr Kind gesund werden. Anna betont, dass für sie gerade nur die Gesundheit der Kleinen zählt, während sie selbst ihre eigenen Ängste um die Untersuchungsergebnisse erst einmal hintenanstellt.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025

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