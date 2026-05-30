Jennifer Lopez will dieses kultige Kleid in 20 Jahren tragen

Jennifer Lopez (56), die gerade kräftig die Werbetrommel für ihre neue RomCom rührt, hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" ein Versprechen abgegeben, das ihre Fans begeistert. Die Sängerin kündigte an, ihr legendäres grünes Versace-Kleid, das sie bei den Grammy Awards im Jahr 2000 trug, erneut anzuziehen. "Ich werde es in 20 Jahren tragen", erklärte sie vor dem Studiopublikum, das die Ansage mit Jubel quittierte. "Und es wird gut aussehen. Ihr werdet es nicht hassen." Anlass für das Gespräch über das Kult-Outfit war eine Szene aus der neuen Prime-Video-Serie "Off Campus", in der Schauspielerin Mika Abdalla (26) eine Nachbildung des berühmten Kleides trägt.

Wie Jennifer bei Jimmy Kimmel erzählte, erfuhr sie von dem viralen Moment, weil ihr Team sie darüber informierte, dass ihr Song "On the Floor" dadurch zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in den Charts auftauchte. "Ich dachte: 'Was?' Das kam völlig aus dem Nichts", erinnerte sie sich. Als Moderator Jimmy fragte, ob sie das Originalkleid noch besitze, stellte die Sängerin klar: "Ich habe beide Kleider." Denn neben dem Grammy-Original besitzt sie auch eine von Donatella Versace (71) eigens angefertigte Neuauflage, die sie bei der Versace-Frühjahrsshow 2020 in Mailand trug. Bei diesem Auftritt schloss Jennifer die Show und erhielt stehende Ovationen, Donatella begleitete sie für den abschließenden Catwalk.

Schon früher hatte Jennifer erklärt, dass das Kultkleid eigentlich gar nicht für sie vorgesehen war. In einem Vogue-Interview verriet sie, dass ihre damalige Stylistin Andrea Lieberman sie ausdrücklich gebeten hatte, das grüne Versace-Dress nicht zu den Grammys anzuziehen, weil andere Prominente es bereits getragen hätten. Jennifer blieb jedoch bei ihrem Gefühl: "Du hast es gekauft und es sieht am besten aus, also werde ich es tragen", erinnerte sie sich. Mit dieser Entscheidung schrieb die Schauspielerin Modegeschichte – das luftige, transparente Kleid sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern inspirierte Gerüchten zufolge auch die Entwicklung von Google Bilder, da so viele Menschen online nach dem Kleid suchten.

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Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

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Getty Images Jennifer Lopez bei den 42. Grammy Awards im Februar 2000

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Getty Images Jennifer Lopez und Donatella Versace auf der Mailand Fashion Week 2019