Nach GNTM-Leak: Heidi Klum wünscht sich für Live-Finale 2027

Das Germany's Next Topmodel-Finale 2026 sorgte für einen handfesten Eklat: Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung wurde das große Finale nicht live ausgestrahlt, sondern vorab in Los Angeles aufgezeichnet – und genau das rächt sich nun. Denn das Modemagazin Harper's Bazaar verschickte die aktuelle Ausgabe mit den Gewinnerinnen auf dem Cover zu früh an seine Abonnenten. Die Sieger der Staffel waren damit einige Tage vor der eigentlichen TV-Ausstrahlung öffentlich bekannt. Jetzt hat sich Heidi Klum in einem Instagram-Frageformat zu dem Leak geäußert und klar Position bezogen: Das Finale 2027 soll wieder live stattfinden.

Nachdem ein Fan die Gastgeberin der Modelshow über den Instagram-Fragensticker direkt gefragt hatte, ob das Finale im kommenden Jahr wieder live ausgestrahlt werde, antwortete Heidi unmissverständlich. "Das mit dem Leak hat niemand extra gemacht! Fehler passieren. Aber Fakt ist, der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre. Ich werde alles dafür tun, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist", so das Model. Darüber hinaus äußerte sie auch einen weiteren Wunsch: "Ich wünsche mir auch, dass ihr alle wieder live vor Ort mit dabei sein könnt. So wie es früher war!"

Der Sender ProSieben hatte sich kurz vor der Ausstrahlung des Finales ebenfalls zu dem Leak geäußert und dabei eine auffällig gelassene Reaktion gezeigt. Sprecher Christoph Körfer hatte auf eine Medienanfrage hin erklärt, es gebe "viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen", und die Zuschauer gebeten, sich trotzdem überraschen zu lassen. Heidi hingegen hatte bereits im Vorfeld durchblicken lassen, dass sie ein Live-Finale bevorzugt hätte – und macht mit ihrer jüngsten Aussage nun deutlich, dass sie das Format für die kommende Staffel wieder in diese Richtung lenken möchte.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum mit den Siegern Aurelie und Ibo im GNTM-Finale 2026

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Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

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