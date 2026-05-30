Mit Seitenhieb: Cora Schumacher wünscht Ex Ralf alles Gute

Cora Schumacher (49) hat ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (50) und dessen Verlobten Étienne Bousquet-Cassagne (36) zur bevorstehenden Hochzeit gratuliert – und dabei einen kleinen Seitenhieb nicht auslassen können. Wie das ehemalige Model jetzt öffentlich mitteilte, wünscht sie dem Paar laut Bild alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg. Trotz des freundlichen Glückwunsches konnte sie es sich offenbar nicht verkneifen, die Gelegenheit für eine kleine Spitze gegen ihren Ex zu nutzen.

Cora und Ralf waren von 2001 bis 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Gegenüber Bild gratulierte sie ihrem Ex-Mann – allerdings nicht ganz ohne Augenzwinkern: "Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit." Für den ehemaligen Formel-1-Piloten wird es die zweite Ehe sein. Ob Cora selbst an den Feierlichkeiten teilnehmen wird, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Ob Ralf die öffentliche Gratulation seiner Ex-Frau überhaupt begrüßen wird, ist allerdings fraglich. Der 50-Jährige hatte erst vor Kurzem deutlich gemacht, dass ihn Fragen rund um Cora zunehmend nerven. "Was Cora betrifft: Da stört mich am meisten, dass überhaupt noch gefragt wird – ob sie zur Hochzeit kommt oder was auch immer", sagte er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung und betonte, dass die beiden bereits seit 15 Jahren getrennt seien. Mit ihrer Gratulation samt augenzwinkernder Spitze dürfte Cora nun dennoch erneut dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit auf ihre gemeinsame Vergangenheit gelenkt wird.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cora und Ralf Schumacher

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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Getty Images Cora und Ralf Schumacher bei der Charity Gala "Ein Herz für Kinder", Dezember 2006