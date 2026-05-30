Bill Cosby wird ein erneutes Verfahren im Fall verweigert

Bill Cosby (88) hat vor Gericht eine deutliche Schlappe erlitten: Der frühere Schauspieler ist mit seinem Antrag auf ein neues Verfahren im Fall von Donna Motsinger gescheitert. Wie TMZ unter Berufung auf aktuelle Gerichtsunterlagen berichtet, hatte Bill beantragt, das Urteil einer Jury aufzuheben, die ihn wegen sexueller Übergriffe für haftbar gemacht und Donna fast 60 Millionen Dollar (umgerechnet 51 Millionen Euro) zugesprochen hatte. Ein Gericht lehnte diesen Vorstoß nun ab und bestätigte sowohl die Entscheidung der Jury als auch die hohe Gesamtsumme der Entschädigungszahlungen. Nach Ansicht der Richterin konnte Bill keine Gründe vorlegen, die eine zweite Chance im Gerichtssaal rechtfertigen würden.

In den Unterlagen wird ausgeführt, Bill habe weder belegen können, dass der Prozess unfair verlaufen sei, noch dass die Geschworenen ein rechtswidriges oder völlig unbegründetes Urteil gefällt hätten. Auch seine Argumentation, die fast 60 Millionen Dollar an Schadenersatz seien überzogen, ließ das Gericht nicht gelten. Die Jury hatte Donna 17,5 Millionen Dollar (umgerechnet 15 Millionen Euro) für frühere seelische Leiden und 1,75 Millionen Dollar (umgerechnet eine Million Euro) für zukünftige Belastungen zugesprochen, dazu kamen 40 Millionen Dollar (umgerechnet 34 Millionen Euro) an Strafschadensersatz. Bill verwies laut TMZ darauf, er sei inzwischen "ein 88-jähriger Mann ohne Sehvermögen, der ein isoliertes Leben führt", und behauptete, diese Summe habe keinerlei abschreckende Wirkung mehr. Die Richterin sah darin jedoch keinen Grund, das Strafmaß zu senken oder den Fall neu aufzurollen.

Donna hatte Bill beschuldigt, ihr eine Tablette gegeben zu haben, die sie für ein Aspirin gehalten habe. Sie schilderte, sie habe sich kurz darauf merkwürdig gefühlt und sei erst am nächsten Morgen in ihrem Bett aufgewacht – nur noch in Unterwäsche. Laut TMZ verweisen die Gerichtsunterlagen zudem auf eine frühere Aussage Bills, in der er zugab, von einem Gynäkologen bei einem Pokerspiel Quaaludes-Rezepte erhalten zu haben. Er habe die Pillen nach eigener Aussage nutzen wollen, um Frauen zu geben, in der Hoffnung, mit ihnen Sex zu haben. Der Fall reiht sich in eine ganze Serie von Vorwürfen ein, mit denen sich der frühere TV-Liebling in den vergangenen Jahren konfrontiert sah, und prägt damit auch sein privates und öffentliches Bild weit über seine frühere Karriere hinaus.

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Getty Images Bill Cosby, 2018

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Getty Images Bill Cosby, Schauspieler

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Getty Images Bill Cosby im Jahr 2017