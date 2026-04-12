Nach Grammy-Pleite: Noah Kahan entdeckt neue Prioritäten

Noah Kahan hat offen über die schwierige Zeit nach seiner Grammy-Niederlage im Jahr 2024 gesprochen. Der 29-jährige Sänger war bei der 66. Grammy-Verleihung als "Best New Artist" nominiert, ging jedoch leer aus – den Award gewann schließlich Victoria Monét (36). In einem Gespräch im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) erklärte Noah jetzt, dass er sich an diesem Abend "wirklich isoliert" gefühlt habe. Der Musiker hatte sich den großen Moment ganz anders vorgestellt und setzte sich selbst enorm unter Druck, den Preis zu gewinnen. "Ich hatte das Gefühl, als wäre ich der Junge in der Cafeteria, der niemanden zum Hinsetzen hat", beschrieb er seine Gefühlslage während der Veranstaltung.

Besonders belastend war für Noah die Situation nach der Preisverleihung, als er zu seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team zurückkehrte. "Es hat mich wirklich das Gefühl gegeben, als wäre ich auf einer Insel und hätte alle in meinem Leben enttäuscht", gestand der Sänger. Er habe das Gefühl gehabt, auch seine Fans im Stich gelassen zu haben. Sogar seine Mutter sei an diesem Abend entspannter gewesen als er selbst und habe sich locker mit anderen Gästen wie Brandi Carlile unterhalten. Noah erklärte, dass er zu diesem Zeitpunkt gerade den enormen Erfolg seines 2022 erschienenen Albums "Stick Season" verarbeitet habe und mit kreativen Unsicherheiten über seine Zukunft gekämpft habe.

Die Erfahrung hat Noah dazu gebracht, seine Prioritäten neu zu überdenken. "Ich habe realisiert, dass mir am meisten die Geschichte wichtig ist, die ich mit meiner Musik erzählen kann, und dass niemand sie mir wegnehmen kann. Niemand kann darüber abstimmen und niemand sonst kann sie haben", sagte er im Podcast. Der Musiker fühlt sich mittlerweile wohler in seiner Haut und freut sich auf sein viertes Album "The Great Divide", das am 24. April erscheint. Die Songs seien "die Worte, die ich sagen würde, wenn ich könnte", schrieb er auf Instagram. Zudem feiert am 13. April seine Netflix-Dokumentation "Noah Kahan: Out of Body" Premiere, die dem emotionalen Musiker auf seinem Weg zum internationalen Ruhm nach dem Erfolg von "Stick Season" begleitet.

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Getty Images Noah Kahan bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Victoria Monét im Oktober 2024

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IMAGO / Avalon.red Noah Kahan, Sänger