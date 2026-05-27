Dieser Regisseur nannte Cate Blanchetts Arbeit "Scheiße"

Beim Filmfestival in Cannes hat Cate Blanchett (57) jetzt offen über ein einschneidendes Erlebnis während der Dreharbeiten zu "Babel" gesprochen. Die zweifache Oscar-Preisträgerin erinnerte sich laut Daily Mail dabei im Bunuel-Theater beim sogenannten Rendez-vous an einen Moment am Set, den sie bis heute nicht vergessen hat. Damals stand sie gemeinsam mit Brad Pitt (62) vor der Kamera, als Regisseur Alejandro González Iñárritu (62) nach einigen Aufnahmen auf die beiden zukam und kein Blatt vor den Mund nahm – mit deutlichen Worten.

"Brad Pitt und ich haben eine Szene gedreht. Wir haben ein paar Takes gemacht, und dann kam Alejandro González Iñárritu und sagte: 'Das ist Scheiße.' Er sagte: 'Was soll das?' Und er sagte: 'Hier ist nichts. Diese Szene muss funktionieren, oder der Film funktioniert nicht'", zitierte Cate den Regisseur wörtlich. Die Schauspielerin gab zu, dass ihr das damals zugesetzt habe: "Es wirft einen aus der Bahn." Gleichzeitig nutzte sie den Moment, um über das Arbeitsklima am Filmset nachzudenken: "Manchmal kann ein Regisseur mit Liebe führen, aber mit unglaublich harter Liebe. Ich denke viel darüber nach, wie wir respektvolle Räume füreinander schaffen können, die trotzdem anspruchsvoll sind – weil wir beim Filmemachen rigoros sein müssen, aber mit Freude."

Neben diesen Einblicken in ihre Arbeit sprach die Australierin in Cannes auch über das Älterwerden. "Je älter man wird, desto mehr verkalkt vielleicht die Palette, auf der man spielt, und desto weniger formbar wird sie", sagte sie. Manche Dinge seien schlicht nicht mehr möglich. Als konkretes Beispiel nannte sie das Stepptanzen: Sie habe früher problemlos stepptanzen können, heute funktioniere das kaum noch. "Das Traurige ist, dass ich eine Begabung habe, Dinge schnell zu lernen, aber dann eine Art körperliche Demenz bekomme und es wieder vergesse", so Cate.

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Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Bambi, November 2025

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Getty Images Bei CinemaCon in Las Vegas: Alejandro González Iñárritu präsentiert den Film "Digger"

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Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "The Aviator" bei den 77. Academy Awards 2005 im Kodak Theatre

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