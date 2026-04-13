No-Doubt-Gitarrist Tom Dumont leidet an Parkinson

No-Doubt-Gitarrist Tom Dumont hat eine persönliche Nachricht mit großer Wirkung geteilt: In einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen hat der 58-Jährige nun öffentlich gemacht, dass bei ihm bereits vor einigen Jahren früh einsetzender Parkinson diagnostiziert wurde. Anlass für sein Statement war der internationale Parkinson-Tag am 11. April. Der Musiker meldete sich direkt aus seinem Zuhause in Kalifornien und sprach offen über seine Gesundheit, während er zugleich bestätigte, dass er im Mai und Juni bei der großen Reunion von No Doubt in der spektakulären Sphere in Las Vegas mit auf der Bühne stehen wird. Dort wird die Band an insgesamt 18 Abenden auftreten – gemeinsam mit Tom an der Gitarre.

In dem Clip erklärt Tom, dass er die ersten Veränderungen schon vor einiger Zeit bemerkt habe. "Vor einigen Jahren habe ich eine Reihe von Symptomen bemerkt. Ich ging zu meinem Arzt, zu einem Neurologen, ließ eine ganze Reihe von Tests machen – und wurde mit frühzeitig einsetzendem Parkinson diagnostiziert", schildert er in dem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. "Es ist ein Kampf, jeden einzelnen Tag", fasst der Gitarrist seine aktuelle Situation zusammen. Gleichzeitig betont er, wie gut es ihm tue, sich wieder intensiv mit der Band zu beschäftigen: Beim Sichten von altem Filmmaterial, beim Proben der Hits und beim Erarbeiten der Show für die Sphere sei ihm noch einmal bewusst geworden, wie dankbar er für das Leben als Musiker sei. "Die gute Nachricht ist: Ich kann immer noch Musik machen, ich kann immer noch Gitarre spielen. Es läuft wirklich gut", versichert er seinen Fans.

Tom erzählt außerdem, dass ihn andere Prominente und Betroffene inspiriert hätten, die in sozialen Netzwerken ganz offen über ihre Diagnosen sprechen. Dadurch hoffe er, ein Stück weit zu helfen, wie er erklärt: Das nehme Vorurteile und schaffe Aufmerksamkeit, was wiederum für Forschung und Prävention wichtig sei. Im Kommentarbereich meldeten sich auch seine Bandkollegen von No Doubt zu Wort. Schlagzeuger Adrian Young schrieb: "Mein Freund, mein Bandkollege und mein Held … ich liebe dich, Bruder." Bassist Tony Kanal (55) ergänzte: "Ich liebe dich über alle Maßen, mein Freund. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir auf der Bühne zu stehen." Tom selbst blickt der gemeinsamen Zeit in Las Vegas entgegen und zeigt sich dankbar für den Rückhalt seiner Familie, seiner Band und der Fans, mit denen er seit Jahrzehnten verbunden ist.

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Imago Tom Dumont von No Doubt bei der Premiere von "Monsters University" in Hollywood

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Getty Images "No Doubt" beim Coachella Festival

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Imago Tom Dumont von No Doubt mit Familie bei der Premiere von "Monsters University" im El Capitan Theatre in Hollywood, 17. Juni 2013

Wie findet ihr Toms Offenheit über seine Parkinson-Diagnose? Stark und wichtig – so nimmt er Vorurteilen den Wind aus den Segeln. Hauptsache, er bekommt Support – Öffentlichkeit ist da zweitrangig. Ergebnis anzeigen