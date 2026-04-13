"Scrubs": Das steckt hinter dem Titel der Kultserie

Nach 16 Jahren Pause ist die Kultserie Scrubs mit einer 10. Staffel zurück – und mit ihr eine Frage, die sich viele Fans schon beim ersten Schauen gestellt haben: Was bedeutet der Titel der Medizin-Sitcom um J.D., gespielt von Zach Braff (51), und seine Kolleginnen und Kollegen eigentlich? Im Krankenhaus ist "Scrubs" die englische Bezeichnung für die typische OP-Kleidung, die das medizinische Personal im Arbeitsalltag trägt. In der Serie ist dabei genau zu erkennen, welche Figur in welchem Fachbereich arbeitet. Internisten wie J.D. und Elliot, dargestellt von Sarah Chalke (49), tragen üblicherweise blaue Kleidung, während Chirurgen wie Turk, gespielt von Donald Faison (51), in grüner Bekleidung zu sehen sind. Pflegekräfte wie Carla, verkörpert von Judy Reyes (58), erscheinen hingegen in Rot und Rosa.

Der Begriff leitet sich vom englischen Verb "to scrub" ab, das so viel wie "schrubben" oder "reinigen" bedeutet. Die Bezeichnung stammt aus dem OP-Alltag, denn bevor Ärzte und Pflegekräfte mit einer Operation beginnen können, müssen sie sich die Hände und Unterarme gründlich desinfizierend waschen. Auch die Kleidung der Operateure wird umgangssprachlich mit dem Begriff benannt. Doch der Serientitel hat noch eine zweite, etwas fiesere Bedeutung: Umgangssprachlich wird "scrub" im Englischen auch als Beleidigung verwendet und steht für Begriffe wie "Loser" oder "Versager". Damit spielt der Name auf ironische Weise nicht nur auf die Arbeitskleidung, sondern auch auf die Unerfahrenheit der Assistenzärzte an.

Diese doppelte Bedeutung zieht sich durch die gesamte Serie. Dr. Cox, gespielt von John C. McGinley (66), nennt seinen Schützling J.D. im Original immer wieder abwertend "newbie", also "Neuling". Von Carla bekommt der Protagonist zudem den Spitznamen "Bambi" verpasst, der auf seine anfängliche Unbeholfenheit anspielt. Hierzulande trägt die Dramedy übrigens den Zusatztitel "Die Anfänger", da die englische Bedeutung des Begriffs "Scrubs" im deutschen Sprachgebrauch nicht geläufig ist. Das Reboot der Serie ist seit Kurzem auf Disney+ verfügbar und knüpft mit Look und Cast an die Originalserie an.

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Imago Zach Braff, Sarah Chalke, Judy Reyes und Donald Faison bei der Premiere von "Scrubs" Staffel 1 im Academy Museum of Motion Pictures, Los Angeles

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2025 Disney. All rights reserved. Donald Faison und Zach Braff in "Scrubs"

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EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast