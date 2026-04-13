Pippa Middleton genießt Luxus-Ski-Trip mit den drei Kindern

Während ihre ältere Schwester Prinzessin Kate (44) gemeinsam mit der Königsfamilie den Ostergottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor besuchte, nutzte Pippa Middleton (42) die Feiertage für einen ganz anderen Ausflug. Die 42-Jährige war mit ihrem Ehemann James Matthews (50) und den drei gemeinsamen Kindern Arthur, Grace und Rose in die französischen Alpen geflogen, um dort einen privaten Skiurlaub zu genießen. Wie die Mail on Sunday berichtete, wurde die Familie in einem Luxuschalet in den verschneiten Bergen gesichtet. Pippa war dabei voll ausgerüstet – mit Skibrille von Oakley und leuchtend roten Skihosen half sie ihren Töchtern, die Hänge zu meistern.

Der Trip fiel bewusst in die Osterferien, damit auch Sohn Arthur dabei sein konnte. Bevor das Paar in Richtung Frankreich aufbrach, sorgten Pippa und James (38) noch dafür, dass auf ihrer Bucklebury Farm, einem Reh- und Safaripark in Berkshire, für Besucher jede Menge Programm geboten war. Eine Hasendisco, Ostereiersuchen sowie Bastel-Workshops jeden Montag und Freitag standen auf dem Osterplan. Die Farm liegt nicht weit von Barton Court entfernt, dem weitläufigen Familiensitz der Matthewses. Das georgianische Herrenhaus mit 32 Zimmern, Swimmingpool und Tennisplatz in Kintbury hatten Pippa und James im Jahr 2021 für angeblich 15 Millionen Pfund erworben.

Skifahren ist für Pippa allerdings keine neue Leidenschaft – es gehört seit Kindheitstagen zur Familientradition der Middletons. Ihr Bruder James Middleton erinnerte sich in einem Interview mit The Sunday Times im Jahr 2025 an gemeinsame Alpenurlaube mit den Eltern Carole und Michael: "Wir besuchten verschiedene Orte in den Schweizer Alpen, zum Beispiel Les Masses, oder wir fuhren nach Avoriaz in Frankreich." Er beschrieb die Ausflüge in die Berge als einfache, aber unvergessliche Abenteuer: "Dad suchte immer eine Berghütte, wo es eine ziemlich suppige Mahlzeit zum Abendessen gab – aber wir waren nach einem langen Wandertag so hungrig, dass es uns fantastisch schmeckte."

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Getty Images Pippa Middleton, April 2011 in London

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Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Mai 2018 auf Schloss Windsor

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Getty Images Pippa Middleton und Herzogin Kate bei einem Tennisspiel im Juli 2012