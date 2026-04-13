Vanessa Williams trauert um ihre Mutter während Bühnenerfolg

Vanessa Williams steht derzeit im Londoner West End auf der Bühne und spielt in der Musical-Adaption von "Der Teufel trägt Prada" die gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly. Doch hinter den Kulissen kämpft die Schauspielerin mit einem tiefen persönlichen Verlust: Ihre Mutter Helen reiste im Dezember 2024 eigens nach London, um die Premiere ihrer Tochter in der Hauptrolle mitzuerleben – und starb dort kurz darauf im Alter von 85 Jahren an akutem Leberversagen. "Meine Mutter starb hier, nachdem sie zur Premiere gekommen war, das war traumatisch", sagte Vanessa gegenüber dem Magazin Hello! Anfang April 2026.

Trotz des Schmerzes ließ die 63-Jährige keine einzige Vorstellung aus. "Ich habe keine Vorstellung verpasst, weil mich das [Auftreten] fokussiert und abgelenkt hat", erklärte sie. Nur sechs Wochen nach dem Tod ihrer Mutter verlor sie zudem ihren zweiten Hund, die Schwester ihres Rüden Roscoe. Um mit dem doppelten Verlust umzugehen, holte sie ihre Deutsche Dogge aus New York nach London. Der sechsjährige Roscoe trägt offiziell das Abzeichen eines Tieres zur emotionalen Unterstützung und ist seitdem fester Bestandteil ihres Theateralltags: Er schläft in ihrer Garderobe auf einem großen Bett und hört über die Lautsprecheranlage zu, während Vanessa auf der Bühne steht. "Ich brauchte ihn, um meinen Kopf freizubekommen", so die Schauspielerin.

Helen Williams war leidenschaftliche Musiklehrerin – und die Verbindung zu ihrem Beruf ist bezeichnend für die Familie, denn Vanessa selbst begann ihre Karriere als Sängerin, bevor sie als Schauspielerin bekannt wurde. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie Desperate Housewives bekannt. Ihr Londoner Engagement endet im Oktober, danach soll das Musical an den Broadway gebracht werden.

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Getty Images Schauspielerin Vanessa Williams

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Getty Images Vanessa Williams, 2019

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Getty Images Vanessa Williams