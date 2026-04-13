Überraschend: Carina & Dieter Bohlen verraten Nachwuchspläne

Dieter Bohlen (72) und Carina Walz geben intime Einblicke in ihre Familienplanung. In einem RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) erzählten der Musiker und seine 42-jährige Ehefrau, wie sie nach ihrem Jawort auf den Malediven zum Jahreswechsel über die Zukunft denken – und beantworteten dabei auch die Frage nach weiterem Nachwuchs. Dieter machte deutlich, dass ein weiteres Kind durchaus denkbar ist. "Ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich", sagte er.

Carinas Reaktion auf die Frage nach weiterem Familienzuwachs fiel etwas zurückhaltender aus. "Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung", erklärte sie. Die beiden Eheleute sind bereits Eltern der 15-jährigen Amelie und des 13-jährigen Maximilian. Für Dieter wäre ein weiteres Kind das siebte insgesamt – der Musikproduzent hat aus früheren Beziehungen noch vier weitere Kinder.

Dieter und Carina lernten sich 2006 in einer Disco auf Mallorca kennen. Dass aus dem Kennenlernen eine ernsthafte Beziehung werden würde, glaubte aufgrund des Altersunterschieds von 30 Jahren zunächst kaum jemand. "Am Anfang hätte keiner, glaube ich, uns irgendwie eine Chance gegeben. Keiner hat an uns geglaubt", erinnerte sich Dieter im Interview. Die Verlobung lief eher unkonventionell ab: Im Sommerurlaub übernahm Carina auf dem Wasser das Ruder und stellte Dieter in einem Schlauchboot die entscheidende Frage. Dieses entspannte, aber vertraute Miteinander zieht sich bis heute durch ihr Leben – und scheint auch bei der sensiblen Frage nach weiterem Nachwuchs ihre Art zu sein, miteinander umzugehen: offen reden, aber ohne Druck und große Inszenierung.

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Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

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Instagram /dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

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Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025