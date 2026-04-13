Gavin Rossdale verrät: So tickt Britney Spears als Nachbarin

Gavin Rossdale (60) erinnert sich an eine ganz besondere Nachbarschaftsbegegnung mit Britney Spears (44). In den mittleren 2000er-Jahren wohnten der Bush-Frontmann und der Popstar Tür an Tür in einer abgeschirmten Wohnanlage in Beverly Hills. In der Radiosendung "Page Six Radio" auf SiriusXM plauderte Gavin jetzt aus, dass Britney damals mit ihren noch kleinen Söhnen Sean Preston und Jayden James spontan bei ihm am Pool vorbeischaute. Die Sängerin hat dabei mächtig Eindruck hinterlassen – nicht nur mit ihrer offenen Art, sondern auch mit ihren Schwimmkünsten. "Sie war reizend. Sie war fantastisch. Sie ist eine großartige Schwimmerin", schwärmte der Musiker.

Im Interview erinnert sich Gavin daran, wie unkompliziert der Kontakt damals war. "Wir waren Nachbarn, und sie kam rüber, als die Kinder klein waren, und sie war eine echte Persönlichkeit. Ich habe mich wirklich gut mit ihr verstanden", erzählte er in der Radiosendung. Auf die Frage, ob seine Söhne Kingston, Zuma und Apollo, von deren musikalischem Talent er kürzlich in einem Interview schwärmte, mit Britneys Jungs gespielt hätten, antwortete er mit einem Augenzwinkern: "Sie waren zu beschäftigt damit, mit Britney zu plaudern!" Britney selbst hatte die gemeinsame Pool-Session bereits vor einigen Jahren in der australischen TV-Show "The Project" erwähnt und dort erzählt, wie "cool" sie es fand, mit dem damaligen Ehemann von Gwen Stefani (56) schwimmen zu gehen.

Auch nach ihrem Umzug haben sich die beiden Stars nie ganz aus den Augen verloren – zumindest virtuell. 2021 teilte Britney auf Instagram ein Video, in dem sie zum Bush-Hit "Glycerine" tanzt, den sie als ihren Lieblingssong aus der Schulzeit bezeichnete. Gavin repostete den Clip und schrieb dazu: "Ich liebe dich – bestes Video – süßeste Worte." Einige Zeit später lobte der Rocksänger Britney noch einmal öffentlich, nachdem sie in einem längeren Post offen darüber gesprochen hatte, wie gut sie ihren Schmerz hinter einem fröhlichen Social-Media-Auftritt verbergen konnte. Er zeigte sich beeindruckt davon, dass die Sängerin ihre wahren Gefühle mit ihren Followern teilte. Für Gavin ist klar, dass Menschen mit einer Reichweite wie Britney andere dazu inspirieren können, über eigene Probleme zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Gavins unterstützende Worte zeigen, dass aus der einstigen Poolbegegnung ein respektvoller, wertschätzender Umgang geblieben ist.

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Getty Images Gavin Rossdale im November 2022

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinem Hund Kaya