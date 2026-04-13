Kronprinz Haakon & Mette-Marit besuchen Marius im Gefängnis

Sonntagnachmittag in Oslo: Kronprinz Haakon (52) fährt persönlich im Autokonvoi vor dem Gefängnis der norwegischen Hauptstadt vor, um dort gemeinsam mit Kronprinzessin Mette-Marit (52) den inhaftierten Marius Borg Høiby (29) zu besuchen. Auch Mette-Marits Mutter Marit Tjessem ist an seiner Seite und sitzt auf dem Beifahrersitz des Kronprinzen, während die Thronfolgerin in einem Wagen dahinter mit Sicherheitskräften anreist. Zwischen 15.25 Uhr und 16.40 Uhr verbringen die drei die Besuchszeit mit Marius, der seit Anfang Februar in Untersuchungshaft im Osloer Gefängnis sitzt und nun auf das Urteil in seinem aufsehenerregenden Prozess wartet, wie Dagbladet berichtet.

Der 29-Jährige ist wegen zahlreicher Vorwürfe angeklagt, darunter auch Anschuldigungen wegen mehrerer Vergewaltigungen und Gewalt in nahen Beziehungen gegen Reality-Bekanntheit Nora Haukland. Die Staatsanwaltschaft fordert demnach eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten, während die Verteidigung auf Freispruch in 15 von insgesamt 40 Anklagepunkten drängt. Im März hatte Marius versucht, aus der U-Haft entlassen zu werden – ohne Erfolg. Das Urteil im Verfahren soll zu Beginn des Juni fallen. Haakon und Mette-Marit sollen ihren Sohn in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im Gefängnis besucht haben. Der Palast bestätigt zwar, über die Berichte informiert zu sein, verzichtet jedoch auf einen Kommentar zu dem Besuch.

Für Marius spielt besonders eine Person seit Jahren eine große Rolle: seine Großmutter Marit. Die 89-Jährige ist nicht nur beim Gefängnisbesuch an der Seite ihrer Tochter und ihres Enkels, sie hat ihn auch schon zuvor maßgeblich unterstützt. So bestätigte sein Anwalt gegenüber dem Sender TV 2, dass Marit die hohen Prozesskosten übernommen hatte, als Marius juristisch gegen die Enthüllungsbiografie "Hvite striper, sorte får" vorging, die sich mit seinem Leben befasst. Laut dem Magazin Se og Hør gilt die Großmutter als wichtige Bezugsperson und engste Vertraute. Kongehausexpertin Caroline Vagle erklärte dort, Marit habe zeitweise auf dem Anwesen Skaugum gelebt, um sich um die Kinder des Kronprinzenpaares zu kümmern, wenn Haakon und Mette-Marit auf Reisen waren. Sie beschrieb die gebürtige Norwegerin als eine sehr präsente Großmutter, die Marius ein Leben lang begleitet habe.

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

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Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

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Imago Marit Tjessem, Mutter von Kronprinzessin Mette-Marit