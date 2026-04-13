Aleks Petrovic sicher: Er holt die "Trennung des Jahres"

Aleksandar Petrovic (35) sorgt bei den diesjährigen Reality Awards schon vorab für Gesprächsstoff: Der Realitystar tritt dort gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) in der Kategorie Trennung des Jahres an – und zeigt sich im Gespräch mit Promiflash erstaunlich siegessicher. Im Interview macht Aleks deutlich, dass er ihre vergangene Beziehung für eine der emotionalsten Storys des Jahres hält. Er betont, dass genau diese Trennung nun sogar preiswürdig sein könnte und stellt klar, dass er mit einem Sieg in der speziellen Kategorie fest rechnet.

Gegenüber Promiflash findet Aleks deutliche Worte zu der gemeinsamen Nominierung mit Vanessa. Er sagt: "Ich denke mal, in dem Jahr war das wohl die heftigste Trennung." Mit Blick auf die Konkurrenz bei den Reality Awards klingt der Influencer überzeugt: "Ich denke, wir werden das Ding leider kriegen." Dass er ausgerechnet das Wort "leider" benutzt, zeigt, wie widersprüchlich so ein Preis wirken kann: Einerseits Aufmerksamkeit, andererseits die Erinnerung an eine besonders turbulente Liebesgeschichte.

Aleks hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Auftritte in verschiedenen Realityformaten einen Namen gemacht und lässt seine Community auf Social Media regelmäßig an seinem Liebesleben und seinen Höhen und Tiefen teilhaben. Auch die Beziehung mit Vanessa wurde von vielen Fans intensiv verfolgt, da das ehemalige Paar immer wieder private Einblicke gewährte. Seit dem Liebesaus fokussiert sich der TV-Star verstärkt auf seine Projekte und seinen Alltag abseits der Beziehung. Vanessa geht ihren eigenen Weg und teilt auf ihren Kanälen vor allem Lifestyle- und Model-Content, wodurch beide trotz Trennung weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

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Imago Aleks Petrovic beim BILD-Promi-Boxen "Fame Fighting 3" in der Grugahalle Essen, 18. Oktober 2025

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Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024