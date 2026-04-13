Prinzessin Kates Ex-Assistentin spricht über Frustration

Natasha Archer hat nach 15 Jahren ihren Job bei Prinzessin Kate (44) aufgegeben und lässt nun erstmals hinter die Kulissen ihrer Arbeit am Palast blicken. Die 37-Jährige war von 2010 bis 2025 für Prinz William (43) und Kate tätig und galt als kreative Kraft hinter einigen der bekanntesten Looks der Prinzessin von Wales – darunter das blaue Seidenkleid von Jenny Packham, das Kate im Juli 2013 bei der Präsentation von Prinz George (12) trug. In einem Interview mit dem Telegraph äußerte sich Natasha nun darüber, was ihre Rolle wirklich umfasste, und zeigte sich genervt von einer gängigen Bezeichnung, wie auch People berichtet. "Ich werde oft als Stylistin bezeichnet, und das ist ziemlich frustrierend", erklärte sie. Denn hinter ihrer Arbeit habe deutlich mehr gesteckt als nur Kleidung auszuwählen.

Tatsächlich gehörten zu Natashas Aufgaben weit mehr Aspekte als reine Mode. Von der Organisation von Terminen über administrative Unterstützung bis hin zur Rolle als Vertraute – all das war Teil ihres Jobs. "Ich bin keine traditionelle Stylistin. Ich schaue mir alles an. Sogar administrative Unterstützung", betonte sie. Ihre Arbeit habe auch darin bestanden, einfach nur da zu sein und Ruhe auszustrahlen. "Ich liebe es einfach, Menschen zu unterstützen", sagte Natasha. Im Februar startete sie ihre eigene Luxusberatungsfirma, die sich an Menschen mit komplexen Leben richtet – sei es für eine Familienfeier, eine Geschäftsreise oder wichtige Auftritte. Die Erfahrungen aus ihrer Zeit am Palast will sie nun in ihr neues Unternehmen einbringen.

Natasha begann ihre Laufbahn 2007 beim Herzog und der Herzogin von Gloucester, bevor sie zu William und Harry wechselte. Als William im November 2010 Kate einen Heiratsantrag machte, begann Natasha ausschließlich für das Paar zu arbeiten. Über ihre Zeit bei den Royals äußert sie sich zurückhaltend, betont jedoch: "Es war ein außergewöhnliches Privileg, und ich halte es mir ganz nah ans Herz. Ich habe dort unglaubliche Freundschaften geschlossen und blicke total liebevoll auf meine Erinnerungen zurück." Sie habe so viel von den Menschen gelernt, für die sie gearbeitet habe – Planung, Vorbereitung und unerschütterliche Unterstützung. Als Natasha den Palast verließ, wünschten William und Kate ihr alles Gute für ihre neuen Möglichkeiten. Quellen berichten gegenüber People, dass Kate nicht plane, eine Stylistin einzustellen – sie weiß mittlerweile genau, was ihr steht.

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Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Prinzessin Kate

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Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Herzogin Kate

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Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle