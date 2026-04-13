Trotz mieser Quoten: ARD verlängert "Carolin Kebekus Show"

Carolin Kebekus (45) ist mit ihrer Comedyshow zurück – und die ARD steht weiterhin fest zu ihr! Am 9. April startete die erste von sieben neuen Folgen der "Carolin Kebekus Show" in der ARD Mediathek und im Ersten. Trotz zuletzt eher überschaubarer Quoten hält die ARD an Carolin fest und hat die Show sogar schon vor dem Staffelstart verlängert, wie der WDR mitteilte. Damit steht jetzt schon fest: Im Herbst geht es direkt mit einer weiteren siebenteiligen Staffel weiter.

Im vergangenen Jahr berichtete der Mediendienst DWDL von einem schwierigen Auftakt mit 770.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,3 Prozent insgesamt, während in der Zielgruppe mehr als 5,1 Prozent nicht drin waren. Dennoch plant der WDR bereits über 2026 hinaus und hält auch 2027 an der Partnerschaft mit Carolin fest. Die neuen Episoden ihrer Show versprechen gewohnt tabulos zu werden. Die Komikerin will sich unter anderem mit Themen wie Female Rage, dem hohen Stellenwert von Therapien und Sex im Elternbett auseinandersetzen. "Es ist ja krass, was gerade an Themen und Nachrichten auf uns einprasselt – das löst auch bei mir unzählige Gefühle aus: Wut, Staunen, Ratlosigkeit… aber vor allem Ungeduld darauf, dass meine Show endlich weitergeht! In der kann ich die ganzen Gefühle zusammen mit meinem Team rauslassen – und dabei praktischerweise auch noch in verdammt viel Spaß verwandeln", erklärte die Komikerin laut WDR.

"Die Carolin Kebekus Show" läuft seit 2020 und hat inzwischen mehr als 70 Ausgaben vorzuweisen. Die neuen Folgen sind donnerstags um 19.30 Uhr in der ARD Mediathek und um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen. Zu den Gästen zählen diesmal unter anderem Rapperin Lady Bitch Ray (45), Moderatorin Anna Dushime, Entertainer Michael "Bully" Herbig (57) und Schauspieler Edin Hasanovic. Auch Künstler wie Marie Lina Smyrek, Mirella und Maraam werden wieder mit dabei sein.

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ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

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Getty Images Carolin Kebekus beim Deutschen Fernsehpreis 2022

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Getty Images Carolin Kebekus im August 2021