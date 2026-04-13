Patchwork? Lauren Sánchez will noch ein Baby mit Jeff Bezos

Lauren Sánchez (56) hat in einem Interview eine überraschende Aussage gemacht: Die Moderatorin und Unternehmerin würde gerne noch ein weiteres Kind bekommen – und zwar mit ihrem Ehemann Jeff Bezos (62). Gegenüber der New York Times zeigte sich die 56-Jährige offen für Nachwuchs, obwohl die beiden bereits eine große Patchworkfamilie mit insgesamt sieben Kindern haben. "Ich würde morgen noch eines bekommen. Morgen", sagte Lauren dem Medium. Ein Sprecher des Paares stellte anschließend klar, dass Lauren aktuell nicht schwanger ist.

Lauren und Jeff hatten im Juni 2025 geheiratet und dabei ihre beiden Familien zusammengeführt. Jeff bringt vier Kinder – drei Söhne und eine Tochter – aus seiner früheren Ehe mit MacKenzie Scott mit. Lauren hat drei Kinder aus früheren Beziehungen: Sohn Nikko aus ihrer Beziehung mit Tony Gonzales sowie Sohn Evan und Tochter Ella aus ihrer Ehe mit Patrick Whitesell. Neben ihren Zukunftsplänen schwärmte die Moderatorin bei "Today" in den höchsten Tönen von einem ganz besonderen Moment der Hochzeitsfeier: den Reden ihrer Kinder. Besonders Evan, der an Legasthenie leidet, habe sie tief bewegt. "Er war in der vierten Klasse und schrieb nicht gut, und er schrieb diesen Satz: 'Ich kann das.' Und es war sein erster Satz", erzählte sie. Den Zettel habe sie vergrößert und in der Küche aufgehängt. Bei der Hochzeit habe Evan dann davon gesprochen, wie bedeutsam dieser Moment für ihn gewesen sei.

Auch Tochter Ella sorgte mit ihrer Rede für unvergessliche Momente. Lauren gestand gegenüber dem Promimagazin Extra, dass sie dabei in Tränen ausgebrochen sei. "Meine Tochter hielt eine Rede während der Zeremonie, noch bevor wir unsere Gelübde ablegten, und ich fing an zu weinen", erzählte sie. "Ich glaube, die Kinder haben die Hochzeit zu dem gemacht, was sie war." Lauren und Jeff hatten sich 2019 öffentlich als Paar zu erkennen gegeben, nachdem beide aus früheren Beziehungen hervorgegangen waren. Nach mehreren Jahren Verlobungszeit gaben sie sich im Sommer 2025 das Jawort.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025

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Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez mit ihren Kindern Nikko, Ella und Evan