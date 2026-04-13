"Rufmord": Aleks Petrovic schickt Ex Vanessa Anwaltsbrief

Zwischen Aleksandar Petrovic (35) und seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) brodelt es gewaltig. Seit ihrer Trennung Anfang 2026 im Finale der Show Temptation Island VIP liefern sich die beiden Realitystars immer wieder öffentliche Seitenhiebe – doch nun hat Aleks die Angelegenheit auf eine neue Ebene gehoben. Im Promiflash-Interview ließ er die Bombe platzen: Er hat rechtliche Schritte gegen Vanessa eingeleitet und einen Anwalt eingeschaltet. "Der Anwalt ist dran", erklärte der Ex von Reality-Beauty Christina Dimitriou (34). Grund sei das, was er als Rufmord bezeichnet. "Rufmord ist zu viel. Üble Nachrede akzeptiere ich nicht", stellte er unmissverständlich klar.

Das angespannte Verhältnis der beiden zeigte sich unlängst auch bei einem gemeinsamen Auftritt. Obwohl beide auf derselben Premiere zu Gast waren, suchte keiner das Gespräch mit dem anderen. Statt einer Begrüßung gab es von Vanessa lediglich eisige Blicke in Aleks' Richtung. "Sie hat mir wieder einen Todesblick rübergeschickt. Ist halt so", schilderte er die Begegnung im Gespräch mit dem Starmagazin. An eine private Annäherung denke Aleks, der zuletzt mit seiner turbulenten Romanze mit Reality-Sternchen Emmy Russ (26) polarisierte, dabei nicht einmal im Ansatz. "Auf gar keinen Fall", betonte er.

Aleks und Vanessa hatten sich durch das Reality-TV kennengelernt und waren einst verlobt. Die Liebe der beiden keimte 2022 in der "Temptation"-Show auf, in der Vanessa als Verführerin gebucht war. In derselben Show trennten sie sich schließlich Jahre später auch wieder. 2023 überstanden sie aber noch gemeinsam das für viele Paare gefürchtete Format Das Sommerhaus der Stars. Das Ende ihrer Beziehung verlief nicht ruhig – stattdessen folgten öffentliche Auseinandersetzungen, die den Konflikt zwischen den beiden immer weiter anheizten.

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RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

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Imago, RTLZWEI Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic

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RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026