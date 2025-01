Gwen Stefani und No Doubt für FireAid Konzert wieder vereint

Gwen Stefani (55) und ihre Band No Doubt stehen vor einem erneuten Comeback – und das für den guten Zweck. Am 30. Januar wird die Band bei dem FireAid-Benefizkonzert in Los Angeles auftreten, um Geld für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien zu sammeln. Die Performance findet im Intuit Dome und Kia Forum statt, wo neben No Doubt auch weitere Top-Acts wie Billie Eilish (23), Lady Gaga (38), Pink (45) und Katy Perry (40) auf der Bühne stehen werden. Das Konzert wird zudem weltweit live über verschiedene Streaming-Plattformen übertragen, darunter Apple Music und Netflix, berichtet People Magazine.

Für die Band ist dies bereits die zweite Reunion innerhalb kurzer Zeit: Nach jahrelanger Trennung hatten Gwen, Tom Dumont, Tony Kanal (54) und Adrian Young bereits im vergangenen April beim Coachella Festival einen gefeierten Auftritt hingelegt. "Es fühlte sich an, als wären wir nie getrennt gewesen", erinnerte sich Gwen in einem Gespräch mit Bang zurück. Der gemeinsame Moment mit ihren Bandkollegen sei ebenso emotional wie bedeutsam gewesen, insbesondere da ihre Familien das Erlebnis vor Ort teilten. Songs wie "Spiderwebs" und "Just a Girl" kamen bei den Fans besonders gut an, und für eine Überraschung sorgte ein Gastauftritt von Olivia Rodrigo (21).

No Doubt hatte sich in den 2010er-Jahren aufgrund unterschiedlicher künstlerischer Vorstellungen getrennt. Gwen selbst verfolgte erfolgreich eine Solokarriere und wurde mit Hits wie "Hollaback Girl" und "The Sweet Escape" zum internationalen Star. Ihre persönlichen Differenzen scheinen die No-Doubt-Mitglieder hinter sich gelassen zu haben. "Wir sind wie eine Familie, und diese Momente zusammen sind unglaublich wertvoll", teilte Gwen kürzlich in einem Interview mit.

Getty Images No Doubt im September 2012

Getty Images Gwen Stefani beim 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival

