Tommy Fury spricht Klartext über mögliche Ehe mit Molly-Mae

Wird aus der Verlobung von Tommy Fury (26) und Molly-Mae Hague (26) jemals eine Ehe? In der Netflix-Doku "At Home with the Furys" äußerte sich der Boxer jetzt ganz offen zu dieser Frage – und seine Antwort dürfte so manchen Fan überraschen. Gegenüber seinem Vater John erklärte der 26-Jährige, dass eine Hochzeit für ihn und seine Partnerin eigentlich keinen Unterschied machen würde. Die beiden kennen sich seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei Love Island UK im Jahr 2019 und sind seit vergangenem Mai wieder ein Paar, nachdem sie im August 2024 kurzzeitig getrennt gewesen waren.

"Was würde es schon ändern? Wir haben ein gemeinsames Baby und leben zusammen", sagte Tommy in der Sendung. Vater John ließ das allerdings nicht ganz gelten und entgegnete: "Der Unterschied ist, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du einmal unterschrieben hast." Interessant: Später in der Doku schien Tommy dem Thema Heirat deutlich aufgeschlossener gegenüberzustehen. Als er seinem älteren Bruder Tyson Fury (37) und dessen Frau Paris nach deren dritter Erneuerung ihres Hochzeitsversprechens gratulierte, scherzte er: "Herzlichen Glückwunsch – ich schaffe es ja noch nicht mal zur ersten Hochzeit." Tyson konterte trocken: "Eines Tages, Tom, wenn du hart genug arbeitest und dein Leben danach ausrichtest, wirst du auch dreimal heiraten können wie wir." Tommy antwortete daraufhin: "Wisst ihr was? Ich kann es kaum erwarten. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei."

Tommy und Molly-Mae sind seit 2023 verlobt. Die Influencerin bestätigte, dass die Verlobung nach wie vor besteht – auch wenn sie ihren Ring derzeit nicht trägt. Gemeinsam haben die beiden die dreijährige Tochter Bambi, und ihr zweites Kind soll noch in diesem Jahr zur Welt kommen. Tommys Bruder Tyson, der als Profiboxer unter dem Spitznamen "The Gypsy King" bekannt ist, steht mit seiner Familie im Mittelpunkt der Netflix-Produktion "At Home with the Furys", die sich inzwischen in der zweiten Staffel befindet.

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Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague bei den Pride Of Britain Awards 2019

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Getty Images Tommy Fury, Sportler

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022