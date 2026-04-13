Ruiniert Rechtsstreit Blake Livelys Karriere in Hollywood?

Seit Blake Lively (38) im Dezember 2024 Justin Baldoni (42) wegen sexueller Belästigung und Vergeltung verklagte, ist die Stimmung in Hollywood offenbar eisig geworden. Laut einem Bericht der Daily Mail soll ein anonymer Disney-Manager nun ein vernichtendes Urteil über die Zukunft der Schauspielerin in der Filmbranche gefällt haben. "Diese Klage hat sie in Hollywood ruiniert", soll die Führungskraft, die angeblich mit der Gossip Girl-Darstellerin zusammengearbeitet hat, dem britischen Medium gesagt haben. Sie ergänzte zudem: "Die Wahrheit ist, dass sie nie besonders beliebt war. Sie hatte den Ruf, schwierig zu sein – eine dieser toxischen Personen, die immer glaubt, es am besten zu wissen." Außerdem soll die Quelle erklärt haben, dass Blake ihr Bett selbst gemacht habe und nun darin liegen müsse.

Der rechtliche Hintergrund der Auseinandersetzung ist komplex. Ein Gericht wies Blakes Vorwürfe der sexuellen Belästigung ab, da sie als unabhängige Auftragnehmerin und nicht als Angestellte eingestuft wurde. Justins Gegenanklage über 400 Millionen Dollar wurde ebenfalls abgewiesen. Drei Anklagepunkte gegen den Regisseur bleiben jedoch bestehen – darunter Vergeltung, Vertragsbruch und Beihilfe zur Vergeltung. Beide Teams konnten sich bislang nicht auf eine außergerichtliche Einigung verständigen, weshalb der Prozess nun für den 18. Mai angesetzt ist.

Blake Lively und Justin Baldoni hatten beim gemeinsamen Film It Ends With Us zusammengearbeitet, in dem Justin Regie führte und beide auch die Hauptrollen übernahmen. Blakes Anwälte betonten gegenüber Page Six, dass sie dem Gerichtsverfahren entgegenblicke: "Sie freut sich darauf, vor Gericht auszusagen und weiterhin Licht auf diese bösartige Form der Online-Vergeltung zu werfen, damit sie leichter erkannt und bekämpft werden kann." Justins rechtliches Team zeigte sich dagegen erleichtert über die bisherigen Gerichtsentscheidungen: "Wir sind sehr erfreut, dass das Gericht alle Vorwürfe der sexuellen Belästigung und jede gegen die einzelnen Beklagten erhobene Klage abgewiesen hat."

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Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

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Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

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Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023